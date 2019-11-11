Как срывают обещанную Зеленским реформу: коррупцию ГАСИ пытаются перераспределить

Более года Министерство регионального развития, офис эффективного регулирования (BRDO), Государственное агентство по электронного управления, проект TAPAS и многие другие эксперты работали над устранением коррумпированных работников ГАСИ от их привычной кормушки. И выход нашелся – электронный кабинет. Более того, парламентарии даже приняли законопроект №1081, который автоматизирует регистрацию разрешений и позволяет подавать документы онлайн.

Идея проста – чиновники не будут встречаться с застройщиками, не будут вручную выбирать, кому и что разрешать. Мол, новые правила снимут коррупционные риски. Однако на деле против такого решения уже выступили отдельные "заинтересованные" стороны.

Старый друг лучше новых двух

Министр развития общин и территорий Алены Бабак неожиданно в своем интервью предложили вернуть в процесс инспектора ГАСИ и комиссию местной власти. "Кроме того, введение в эксплуатацию должно происходить с помощью подписей представителя ГАСИ и городского головы", – заявила она.

Фактически это разрушают всю идею. Чиновники продолжат вручную принимать решения, собирая взятки. Напомним, вплоть до принятия Закона 1081 большинство объектов вводятся в эксплуатацию декларативным способом – просто подается декларация. Без каких либо подписей у городской власти!

Таким образом, вместо удаления предпосылок коррупции в строительной сфере, она будет просто распределена на местах. Только теперь уже с ведущей ролью Министерства, которое будет вместо ГАСИ вести Реестр строительной деятельности. Позицию министра можно понять, если немного заглянуть в прошлое.

Оказывается, народный депутат 8 созыва Верховной Рады Украины, а сейчас министр развития общин и территорий Алена Бабак поддерживала экс-главу ГАСИ Алексея Кудрявцева вместе с главным бенефициаром его схем – Сергеем Скуратовским. Она поставила свою подпись в его защиту во время скандала с поддельным дипломом.

Учитывая токсичность экс-главы ГАСИ Алексея Кудрявцева, назначить его на прежнюю должность не получилось. Тогда старые друзья придумали простую схему с продвижением через конкурс наиболее приближенной человека – Александра Строкача.

Однако, по результатам конкурса рекомендовано трех человек. При этом, Строкач в рейтинге занял последнее третье место. Но Алене Бабак ну очень хочется помочь старому другу

Кудрявцеву, поэтому она порождает беспрецедентный письмо:

В котором единолично принимает решение, кто победил. И это как ни странно – Александр Строкач. Интересно, что по закону окончательно определяться относительно кандидата имеет право не министр, а орган назначения – Кабинет Министров Украины.

На заседании правительства каждый кандидат должен пройти собеседование, представить свое видение работы органа. А еще, ведущим автором законопроекта №1081 является Елена Шуляк, заместитель председателя комитета парламента по вопросам организации государственного управления, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства и руководитель направления "Строительство" в BRDO.

Это тот самый офис, который до последнего времени возглавлял Премьер-министр Гончарук. Поэтому такие назначения свидетельствуют лишь о том, что реформы служат прикрытием и настоящая цель – смена конечного бенефициара схем под видом борьбы с коррупцией.

Хотим обратить внимание Президента Украины Владимира Зеленского, как Правительство Гончарука воплощает в жизнь Вашу задача по полному обновлению ГАСИ и уничтожению коррупции.

К слову, Алена Бабак – креатура Сергея Трофимова (первый зам глав офиса президента). Если закон №1081 не будет работать, это снова приведет к появлению огромного количества схем при строительстве и уничтожит любые правила.

Кстати, здесь стоит вспомнить скандального Владимира Родина (который также имеет отношение к застройке). Он негласный советник Трофимова. Помните двух аферистов, арестованных за то, что они попытались за десятки тысяч долларов якобы пролоббировать кадровое решение? Так вот эти "аферисты" говорили о своей "дружбе" с Трофимовым. И по нашей информации, так оно и было. Они действительно могли "продать" должность. Но при этом правоохранительные органы представили их аферистами и фактически защитили команду президента от коррупционного скандала.

Но если подобные схемы продолжатся, рано или поздно сохраниться от масштабного скандала не удастся. И первым шагом к провалу может стать возвращение схем ГАСИ уже с новым выгодополучателем.

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