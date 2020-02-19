"Санкции не работают?" В Крыму признали провал с промышленностью

"Власти" аннексированного Россией Крыма любят повторять, что санкции США и Европы им не мешают. При этом во внутренних документах они вынуждены признавать – изоляция крайне больно бьет по экономике.

В частности, несмотря на заявления "руководства", что за последние пять лет в крымских предприятий якобы "появился серьезный запас прочности для успешного развития", они испытывают жесткий дефицит средств из-за невозможности работать на мировых рынках. Об этом говорится в публикации "Крым.Реалии".

Издание пишет, что разницу между пропагандой "на публику" и реальными показателями крымской промышленности можно увидеть в двух документах подконтрольного России крымского правительства – "государственной" программе развития промышленности Крыма до 2020 года и Стратегии социально-экономического развития полуострова до 2030 года. В них неоднократно упоминаются санкционные ограничения как основные факторы, тормозящие экономическое развитие полуострова.

Санкции против России за Крым

В "госпрограмме" основными внешними рисками указана "невозможность сбыта продукции за пределами России через санкционные ограничения".

Санкционные риски также отражены в Стратегии развития Крыма. В ней сказано, что из-за санкций и зависимости Крыма от России "существует высокий риск увеличения технологического отставания Крыма от передовых регионов России и мира".

В Крыму боятся санкций "Крым.Реалии"

В стратегии крымская "власть" предполагает три сценария развития Крыма, которые напрямую зависят от уровня санкционного давления.

В Крыму боятся санкций "Крым.Реалии"

Издание отмечает, что влияние санкций особенно видно по состоянию ряда крупных промышленных предприятий Крыма, которые до 2014 года были бюджетообразующих в своих регионах.

"В условиях санкций они потеряли возможность продолжать легальное сотрудничество с украинскими и иностранными партнерами, потеряли основные рынки сбыта. Также многие промышленные предприятия полуострова столкнулись с невыполнением обещаний российских властей обеспечить их оборонительными заказами. Как оказалось, их на всех крымских производителей не хватает", – отмечает издание.

И это не просто слова. В промышленности Крыма после санкций одни провалы последовали за другими.

Керченский металлургический комплекс – крупный производитель литейной продукции, изделий из пластмассы и стрелочных переводов для железнодорожных путей. До "национализации" крымской "властью" принадлежал структурам украинского бизнесмена Рината Ахметова и вел стабильную деятельность. Сейчас стабильных заказов нет. В 2020 году "власти" Крыма собираются его продать.

Феодосийский судомеханический завод оборонзаказов от РФ не получил. Сейчас преимущественно живет благодаря гражданским заказам от российских компаний.

"Крымский титан" – производство резко упало уже в 2014 году. На предприятии проблемы с водой и доставкой руды. Падает эффективность производства, растут затраты, снижается продуктивность. Завод стал причиной экологической катастрофы в Армянске. В апреле 2019 развитие химической промышленности на севере Крыма обещали поддержать представители Сирии, чтобы "Крым экспортировал из Сирии сырье, пригодное для химической промышленности региона". Но пока это тоже остается только на словах.

"Крымтитан"

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2019 года Кабмин Украины ввел санкции против тех, кто разрушает объекты культурного наследия в оккупированном Крыму, осуществляет там теле- и радиовещание, а также поставляет материалы для оборонно-промышленного комплекса РФ.

20 июня 2019 года Европейский Союз принял решение на год продлить санкции против России за аннексию украинского Крыма.

В октябре 2019 года в Евросоюзе заявили, что не намерены снимать экономические санкции с Российской Федерации.

28 января стало известно, что Евросоюз расширил санкции против России за аннексию Крыма. Теперь под международные штрафы попали те, кто помогал проводить "выборы" на полуострове в сентябре 2019 года.

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