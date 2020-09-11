Экономика Швеции не выдержала шока, несмотря на отсутствие карантина

Несмотря на то, что Швеция не ввела режим самоизоляции, а ее торговые центры и рынки оставались открыты на протяжении всей пандемии коронавируса, экономика страны всё же пострадала.

Тем не менее экономические последствия пандемии она ощущает не так сильно, как другие страны Европы. Об этом говорится в репортаже телеканала France 24, сообщил российский сайт "ИноТВ".

Журналисты отметили, что подход Швеции к коронавирусу оказался спорным. Страна не ввела режим изоляции, хотя сами шведы и с уважением отнеслись к совету своего правительства следовать правилам социального дистанцирования.

На одном из главных стокгольмских рынков нет посетителей, которые носят маски, а у прилавков нет ни барьеров, ни предупредительных знаков.

Правительство советует соблюдать социальное дистанцирование и работать из дома, если это возможно. Однако в разгар пандемии число людей, покидавших свои дома, значительно сократилось.

На протяжении всего этого времени торговые центры и рынки оставались открыты, но предприятия всё же серьёзно пострадали.

Продавцы на рынке рассказали, что многим из них урезали зарплату, а другие – вообще работали без оплаты, лишь бы их не уволили.

"Экономика Швеции пострадала не так сильно по сравнению с экономиками других стран Европы из-за коронавируса. Но можете не сомневаться, страна ощущает на себе последствия пандемии. В период с апреля по июнь шведская экономика упала на 8,6%, что стало самым крупным падением за последние 40 лет", – подытожила журналистка Кетрин Норрис-Трент.

По данным Евростата, ВВП Евросоюза во втором квартале 2020 года показал рекордное падение – 14,4% в годовом выражении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Швеции за первые шесть месяцев 2020 года умерли 51 405 человек, что стало рекордным показателем с 1869 года – тогда из-за голода умер 55 431 человек.

Швеция отказалась от жесткого карантина в связи с пандемией COVID-19 и не впала в "коронавирусную кому", отказавшись от закрытия школ, остановки промышленности и даже от обязательного масочного режима.