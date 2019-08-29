Как изменятся тарифы на коммуналку осенью: у Зеленского сделали заявление

В Украине в сентябре снизятся цены на электроэнергию для промышленных потребителей. При этом для простых украинцев тарифы останутся прежними. Тенденция на снижения стоимости газа, которая наблюдалась последние четыре месяца, может остановиться.

Об этом в комментарии телеканалу "Наш" накануне первого заседания нового состава парламента заявил народный депутат от партии "Слуга народа", член комитета по вопросам топливо-энергетического комплекса Андрей Герус. При этом он отметил, что сейчас точно ответить, как изменятся тарифы до ноября 2019-го – сложно.

Тариф на коммуналку

"Мне сложно сказать, что будет в ноябре. На сентябрь, на первый месяц осени, изменений для населения не планируется. А для не бытовых потребителей будет снижение тарифов. Цены на газ за четыре месяца уже на 25% были снижены. Снижение было, как и ожидалось", – заявил Герус.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина ввела спецпошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа. Согласно решению, специальная пошлина на поставки сжиженного газа будет составлять 1,75% с 1 августа и 3,0% с 1 октября 2019 года.

После этого компания Wexler Group, которая является одним из крупнейших поставщиков топлива, сообщила, что из-за санкций она отказалась от импорта дизеля из России. "Дополнительные спецпошлины делают дальнейшие поставки топлива трубопроводным транспортом экономически нецелесообразными", – говорят в компании.

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