Прогноз на десятилетие вперед – дело сложное, а в нынешней реальности кажется нереальным. Как в 70-е некоторые ожидали, что в эпоху фиатных денег золото потеряет свою ценность, или в 2000-х интернет-энтузиасты говорили, что удаленная работа положит конец офисам. Однако все мы хотим быть в определенной степени готовы к предстоящим вызовам и изменениям. Как верно отметили аналитики-исследователи Deutsche Bank в своем прогнозе “ Мир в 2030 году”, если 2010-е годы нас чему и научили, так это тому, что нельзя руководствоваться трендами прошедших десяти лет при оценке перспектив предстоящего десятилетия. Поэтому в данном отчете описаны довольно неожиданные прогнозы, которые нам сложно представить в текущих реалиях, даже спустя год. Я выбрала некоторые из них.

Конец фиатным деньгам?

Мы на протяжении десятилетий используем систему фиантых денег, ценность которых основана на вере в способность государств и центральных банков гарантировать стоимость выпущенных ими денег и защищать их от обесценивания при инфляции. Довольно быстрый рост роли Китая в мировой экономике стал одним из самых главных сдерживающих факторов глобальной инфляции за последние четыре десятилетия. Нынешняя валютная система больше опирается на глобальные силы и процессы, чем на регулирование государственных структур. Сейчас силы, которые поддерживают нынешнюю мировую валютную систему, кажутся хрупкими и могут оканачательно ослабнуть в 2020-х годах. Накопленная государствами по всему миру рекордная задолженность подрывает доверие в эту систему. При таких обстоятельствах спрос на альтернативные валюты – золото или криптовалюту – может резко возрасти.

Конец пластиковым картам?

На протяжении последних лет 10 очень активно обсуждалась вероятность завершения эры бумажных денег. Да, тенденция перехода на безналичные средства действительно распространяется, а Covid - 19, ясное дело, стал дополнительным катализатором. Однако полный отказ от налички маловероятен даже в 2030 году. Наличные деньги по-прежнему широко распространены во многих развитых странах, включая Японию, страны Западной Европы и Соединенные Штаты. Согласно исследованию Deutsche Bank “The future of payments”, треть людей в развитых странах предпочитают использовать наличные при оплате, а более половины считают, что наличные денежные средства будут всегда использоваться.

Действительно, в Германии почти 60% покупок в магазинах оплачивается наличными. Каждый день немцы берут с собой приблизительно 52 евро наличными – это самый высокий показатель среди стран с развитой экономикой. А вот останутся ли с нами пластиковые карты – вопрос актуальный. Хотя в США, крупнейшей экономике мира, технологии бесконтактной оплаты не так уж и быстро приживаются – всего 16% оплат в магазинах в неделю, а американцы отмечают, что мобильные кошельки не так уж и привлекательны без кешбэков и наград.

Сейчас популярность бесконтактных оплат активно растет. Есть прогноз, что эта тенденция будет продолжаться на протяжении следующих пяти лет по нескольким причинам. Во-первых, конечно же удобство, надежность и скорость оплаты. Во-вторых, нет необходимости вводить PIN код или передавать наличку. Физический контакт сегодня является определенным психологическим барьером. Также, государства и передовые компании работают над обеспечением необходимой инфраструктуры для диджитализации и созданием единой экосистемы. Яркий пример этому Китай, где на сегодняшний день WeChat Pay стремительно приближается к доминированию.

Криптовалюта –валюта XXI века?

Когда цена Bitcoin превысила $20 тыс, а компания Facebook со своей миллиардной аудиторией объявила о создании криптовалютной платежной системы, мир обратил значительное внимание на данный способ оплаты. А тут еще и коронавирус значительно ускорил процесс выхода цифровых валют “из тени”. Однако данный метод всегда воспринимался как альтернатива, а не замена привычным способам оплаты. Сейчас основными барьерами на пути виртуальных денег являются государственные регуляторы, недостаточно глобальный охват платежного рынка и неготовность значительной части населения – как мерчантов, так и клиентов – переходить на полноценное использование криптовалют. А для решения этих вопросов нужно уладить еще десятки других препятствий – от стабильности рынка криптовалют до обеспечения безопасности и бесперебойности системы в глобальном масштабе. Но темпы, с которыми мир движется к диджитализации, поражают, поэтому исключать такой вариант событий не стоит. И, кстати, Литва уже выпустила первую в мире цифровую валюту центробанка, к чему также активно движутся Китай, США, Великобритания и др.