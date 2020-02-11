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11 февраля • обновлено в 18:33
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Как ФЛП в Украине пользоваться счетами в банке: появился однозначный ответ

1.3т
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Физлица-предприниматели могут использовать деньги для личных нужд со своих бизнес-счетов только после того, как с них будут уплачены налоги.

Такой однозначный ответ на вопрос, который в последнее время вызывал много споров, дали в Государственной налоговой службе. Развернутое разъяснение было опубликовано на сайте "Общедоступного информационно-справочного ресурса" ГНС.

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"ФЛП имеет право свободно пользоваться средствами с расчетного счета, который открыт для осуществления предпринимательской деятельности, при условии уплаты всех налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим законодательством", – сказано в справочнике ГНС.

Разъяснение для ФЛП

Разъяснение для ФЛП

Разъяснение для ФЛП

Разъяснение для ФЛП

flickr.com

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины запретил физлицам-предпринимателям тратить деньги со своих бизнес-счетов на личные нужды.

В Украине с 19 апреля 2020 года изменятся правила для бизнеса. В частности, ФЛП, использующие электронные кассовые аппараты, будут обязаны хранить данные о продажах определенный срок.

Глава ГНС Украины Сергей Верланов заявил, что новейшие программные регистраторы расчетных операций от Государственной налоговой службы и их обслуживание для предпринимателей будут бесплатными.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Налоги в Украине
Место
Украина
Тег
ФЛП
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