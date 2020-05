Как Coca-Cola из лекарства от импотенции превратилась в популярный напиток: архивные фото

8 мая 2020 года исполняется 136 лет, как в продаже появилась Coca-Cola. Позиционировалась она как лекарство от многих страшных болезней вроде гастрита и импотенции, и продавалась по пять центов за стакан.

История бренда началась с того, что аптекарь Джон Стит Пембертон вдохновился идей кокаинового вина Vin Mariani, успешно продававшегося в Европе. Vin Mairnani было смесью Бордо и коки, и Джон сделал нечто подобное, назвав своё творение Pemberton's French Wine Coca.

В 1885, когда сухой закон стал угрожать бизенсу, алкогольную компоненту из напитка убрали, так и появилась Coca-Cola, говорится в публикации на Look At Me. Что интересно – закон никак не затрагивал кокаиновую составляющую, которая сохранялась в рецепте вплоть до конца 19 века.

История Coca-Cola

Coca-Cola (1886-1905)

В 1892, предприимчивым бизнесменом была основана корпорация кока кола, та самая которая производит колу и сейчас. Звали этого бизнесмена Аза Григгс Кендлер, и он не имеет никакого родства с Пембертоном, просто он был один из тех, кто купил права на формулу кока-колы, и единственным, кто сделал все чтобы получить и название. У колы появилась первые рекламные слоганы:

1904 – Delicious and refreshing.

1905 – Coca-Cola revives and sustains.

Реклама напитка lookatme.ru

А дальше бренд развивался... (1905-1918)

Компания росла, слоганы менялись. Знакомая всем форма кока-кольной бутылки появилась как раз в этот период.

Реклама напитка lookatme.ru

...и развивался... (1918-1941)

В 1919 г. Компанию купил Эрнест Вудроф, а спустя 4 года, его сын Роберт стал в ней президентом и проработал на этом посту около шестидесяти лет. В 1928 г. кола была представлена на олимпийских играх в Амстердаме.

Реклама напитка lookatme.ru

...и даже Вторая мировая его не остановила... (1941-1959)

Америка вступает во вторую мировую и компания перестраивается на военную тематику. В рекламе появляется много людей в форме, а в фантазиях маркетологов именно кока-кола стала тем, что сближает людей.

После войны количество стран в которых продавалась кола удвоилось, а сама она стала позиционироваться как часть американского образа жизни. Появилась первая реклама на видео.

Реклама напитка lookatme.ru

...и ну вы поняли... (1960-1989)

У компании наконец-то появились и другие бренды. Открылись новые представительства в Камбодже, Монтсерате, Парагвае, Турции и множестве других стран. Появились основные направления рекламы которые сохраняются и теперь. Именно тогда маркетологи стали добиваться того чтобы бренд колы ассоциировался с друзьями, и весельем. В 1978 кока-кола была единственной компанией которой позволили продавать свои напитки в Китае.

Чуть позже появилось самое первое расширение бренда– диетическая кола.

В 1985 внеслись первые изменения в формулу, это было спустя 99 лет после её создания, и эти изменения критики назвали самой ужасной маркетинговой ошибкой. Покупателям новая кола видимо тоже не очень понравилась поэтому оригинальную формулу вернули под брэндом Coca-Cola Classic.

Реклама напитка lookatme.ru

...и, наверно, будет развиваться дальше (1990 - наши дни)

Компания стала продвигать бернд так, чтобы он стал ассоциироваться со спортом. Кока-кола активно рекламировалась на Олимпийских играх, Мировом кубке FIFA и мировом кубке Рэгби, а Кока-Кола classic стала официальным напитком NASCAR racing.

В 1993, когда появился слоган "Всегда кока-кола" и реклама с полярным мишкой в главной роли, компания всё еще росла и создавала новые бренды, что и продолжает делать до сих пор.

Реклама напитка lookatme.ru

Реклама напитка lookatme.ru

