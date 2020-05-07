Рестораны после карантина смогут рассчитывать на 30% посетителей при одном условии

Кафе и рестораны, которые откроются в Украине 11 мая, будут загружены максимум на 30%. И то – если у них есть летние площадки.

Причина – в неработающем общественном транспорте, из-за которого у посетителей нет возможности добираться до заведений. Такое мнение в Facebook высказала директор консалтинговой компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова.

Работа кафе и ресторанов

"Потоков пешеходов нет совсем. А ведь весь масс-маркет построен на нем, на этом потоке пешеходов. И пока полноценно не заработает метро и другой общественный транспорт, потока этого не видать. Многие компании из-за этого продолжат работать удаленно, и их сотрудники будут есть дома", – написала Насонова.

Исключением могут быть разве что загородные и крупные городские рестораны, посетители которых передвигаются на автомобилях.

"В итоге весь ресторанный масс-маркет после 11 мая будет загружен максимум на 30%, если есть летняя площадка, разумеется. Ну а если ее нет – совсем обидно", – объяснила эксперт.

Но даже заведения с летними площадками столкнутся с двумя крупными минусами. Во-первых, им, скорее всего, придется платить аренду за всю площадь помещений – ведь они уже вернулись к работе. А во-вторых, вывести на работу в условиях неполной загрузки они смогут только часть персонала.

"Это я к тому, что ослабление карантина без работы транспорта – это филькина грамота. Нате вам, работайте. Скидывайтесь и создавайте свои маршруты. Автобусы там, трамваи и конные экипажи. Возите своих клиентов сами", – подытожила Насонова.

Как сообщалOBOZREVATEL, первые ограничения карантина для бизнеса в Украине снимут 11 мая. К этой дате он должен быть готов к работе в новых условиях.

В Украине закрыли 38 продуктовых рынков, на которых не придерживались противоэпидемических требований безопасности.

В Украине с 22 мая возобновят полноценную работу общественного транспорта, которая была остановлена из-за введенного по всей стране карантина.