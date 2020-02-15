Украинские магазины завалили российской гречкой: как отличить "зраду"

Украина за последние годы резко сократила производство гречневой крупы. Из-за этого полки магазинов стала захватывать российская продукция, расфасованная в Казахстане.

При этом аграрии говорят, что импортная гречка – не такая вкусная и качественная, сообщает 24 канал. Однако есть способ, как отличить импорт от отечественной продукции.

Почему российский импорт хуже

Издание пишет, что российская гречка, которая попадает в Украину, выращивается в Алтайском крае. Там более короткий световой день, из-за чего получить качественное зерно физически невозможно. А в Казахстане, где крупу перерабатывают, оборудование не такое современное, как в Украине. В итоге, по результатам исследований аграриев, импортная крупа по 9 показателям из 12 не соответствует стандартам качества.

Гречневая крупа

Как отличить украинское

Тем, кто желает потреблять качественную отечественную крупу, стоит научиться отличать ее от иностранной. Прежде всего, нужно обратить внимание, как она выглядит, то есть взять и разложить на бумаге и внимательно рассмотреть. В ней может быть много включений инородного или черного необработанного зерна.

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"Также нужно обращать внимание на запах. Отечественная крупа имеет приятный аромат, характерный именно для нее. Как правило, в украинских крупных супермаркетах гречка, продающаяся на развес, вероятнее всего, – импорт. Правда, сегодня российско-казахскую крупу наши фабрики тоже фасуют, поэтому 100% гарантии, что дорогая крупа является отечественной, к сожалению, никто не даст. Стоит крупа на вес в среднем 27 гривен за кило. В то же время фасованная обойдется в 35-45 гривен за килограмм", – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, электронная акцизная марка, с помощью которой в Украине будут бороться с продажей контрафактного алкоголя, будет запущена 1 мая 2020 года.

В украинских магазинах и на рынках продолжают продавать поддельное сливочное масло. Фальсификат даже попадает в столовые детских садиков.

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