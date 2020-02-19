Кабмин выделил фермерам огромную сумму: на что ее смогут потратить

Кабинет министров выделил 4 миллиарда гривен на поддержку украинских аграриев в 2020 году.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук с заседания правительства в среду, 19 февраля, в своем Telegram-канале. "Средства будут направлены на удешевление кредитов, компенсацию стоимости покупки сельхозтехники украинского производства и прочее", – отметил премьер.

Кроме того, средства пойдут на:

развитие фермерских хозяйств;

развитие животноводства и переработки с/х продукции;

развитие садоводства, виноградарства и хмелеводства.

Деньги для фермеров

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров разрешил мелким украинским аграриям регистрироваться в качестве физлиц-предпринимателей (ФЛП). Также они смогут получать компенсацию за уплаченный ЕСВ. По словам министра экономики Тимофея Милованова, благодаря этому агросектор сможет расти и создавать новые рабочие места.

Общая сумма "дешевых кредитов от Зеленского" под 5-7-9%, которые уже выдали украинским предпринимателям, составила 27 млн гривен.

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