Кабмин уволил главу Госрезерва Украины

Кабинет Министров Украины уволил главу Государственного агентства резерва Украины Ярослава Погорилого.

Распоряжение об этом от 13 мая с подписью премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля опубликовано на сайте правительства.

На должность Погорилый был назначен 27 ноября 2019 года.

Временно исполняющим обязанности главы Госрезерва назначен заместитель председателя указанного агентства Никита Барабаш.

Как сообщал OBOZREVATEL, чиновника Госрезерва задержали при попытке дать взятку главе ведомства Ярославу Погорилому.

Медицинские маски, которые хранились на складах Государственного агентства резерва Украины, закупило еще правительство Юлии Тимошенко в 2009-2010 годах в период эпидемии свиного гриппа.

На складах Государственного агентства резерва Украины еще с прошлого века хранятся противогазы для лошадей.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!