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14 мая • обновлено в 16:30
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Кабмин уволил главу Госрезерва Украины

3.5т
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Кабинет Министров Украины уволил главу Государственного агентства резерва Украины Ярослава Погорилого.

Распоряжение об этом от 13 мая с подписью премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля опубликовано на сайте правительства.

На должность Погорилый был назначен 27 ноября 2019 года.

Кабмин уволил главу Госрезерва Украины

Временно исполняющим обязанности главы Госрезерва назначен заместитель председателя указанного агентства Никита Барабаш.

Как сообщал OBOZREVATEL, чиновника Госрезерва задержали при попытке дать взятку главе ведомства Ярославу Погорилому.

Медицинские маски, которые хранились на складах Государственного агентства резерва Украины, закупило еще правительство Юлии Тимошенко в 2009-2010 годах в период эпидемии свиного гриппа.

На складах Государственного агентства резерва Украины еще с прошлого века хранятся противогазы для лошадей.

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Читайте все новости по теме "увольнение" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Тема
увольнение
Место
Украина
Тег
Государственное агентство резерва Украины (Госрезерв)
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Грищук Руслан
Грищук Руслан
Звільнили, але - кримінальне провадження не відкрите, ніхто не покараний, слідство не ведеться і зерно вже не повернеться.
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Экономика Рынки и компании

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