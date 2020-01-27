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27 января • обновлено в 13:40
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Кабмин устроил кадровую чистку в "Энергоатоме": кто лишился должностей

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Кабинет министров Украины уволил всех трех вице-президентов государственного "Энергоатома".

В частности, уволены Александр Шавлаков (он работал первым вице-президентом НАЭК с марта 2011 года), Айдын Айсин (работал на должности вице-президента с июня 2010 года) и Владимир Пышный (работал вице-президентом с февраля 2004 года). Информация об этом появилась на сайте правительства.

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Временно исполняющим обязанности президента "Энергоатома" с декабря 2019 года является Павел Павлышин.

"Энергоатом"

"Энергоатом"

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 27 ноября, Кабинет министров уволил президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского.

Нардеп от ВО "Батькивщина" Алексей Кучеренко обвинил председателя энергетического комитета ВР Украины Андрея Геруса в том, что он якобы "вгоняет в долги" часть предприятий энергорынка.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
сделки Энергоатома
Место
Украина
Теги
НАЭК Энергоатом Кабинет министров Украины
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
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