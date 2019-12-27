Кабмин снял ограничение на получение субсидии: что изменили

Кабинет министров Украины отменил ограничение, которое позволяло подать заявку на получение субсидии в денежной форме только до 15 октября.

Об этом с заседания правительства в пятницу, 27 декабря, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. "С 1 января льготные категории украинцев смогут в любое время перейти на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги", – написал Гончарук в своем Telegram-канале.

Ранее разрешалось подать заявление только до 15 октября, что было неудобным для потребителей.

Субсидии в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020-м украинцам придется затянуть пояса. "Слуга народа" разработала и приняла бюджет, в котором главная статья расходов – госдолг. А вот социалку решили урезать. При этом ни обещанные реформы, ни "реальный" прожиточный минимум в документе не предусмотрели. Параллельно с повышением тарифов урезали расходы на субсидии.

В Украине Кабинет министров принял решение повысить тариф на газ на 1 грн за куб и зафиксировать эту стоимость на весь отопительный сезон. В результате вырастут платежки для всех, кто пользуется голубым топливом.

Количество получателей субсидий в Украине сократилось почти в 1,5 раза – с 4 млн домохозяйств в прошлом отопительном сезоне до 2,8 млн в нынешнем.

Совсем скоро часть украинцев, которые получают помощь от государства в виде пенсий, субсидий, пособий, стипендий и прочего, могут лишиться бюджетных выплат. Это связанно с тем, что в Украине проведут масштабную проверку на законность получения госпомощи.

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