Кабмин снял ограничения с зарплат руководителей трех украинских госбанков

Кабмин снял карантинное ограничение зарплат в 47 тыс. грн для членов правления и наблюдательных советов государственных ПриватБанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка.

Решение было принято на заседании в среду, 16 сентября. Это объяснили угрозами для качества управления банками, сообщил "Интерфакс-Украина".

"Указанные изменения связаны с тем, что существующее на сегодня ограничение ежемесячных выплат вознаграждения и заработной платы для членов органов управления банков на период карантина создает для госбанков значительный операционный и стратегический риск, связанный с потерей оперативного управления и пониженного контроля за деятельностью банков, а также риск невыполнения банками стратегий и бизнес-планов", – сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 апреля Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет, которыми также были урезаны зарплаты государственных служащих, в частности – судей.

Позже Конституционный суд Украины принял решение относительно постановления Кабинета министров о введении карантинных ограничений. Согласно ему, признан неконституционным закон о внесении изменений госбюджет на 2020 год, а производство по документу правительства было закрыто.

28 августа Конституционный суд Украины признал незаконным ограничение зарплат чиновников на время действия карантина, которое было установлено законом о внесении изменений в государственный бюджет.