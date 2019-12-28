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28 декабря • обновлено в 14:40
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Кабмин решил закрыть дырку в бюджете кредитом от госбанков: раскрыта оборудка

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Укргазбанк вместе с Ощадбанком в конце декабря выдали кредиты 16 государственным предприятиям (львиная доля суммы досталась "Нафтогазу") для того, чтобы они произвели в бюджет страны те платежи, которые планировались на следующий год.

Как рассказал OBOZREVATEL высокопоставленный источник в Кабмине, фактически, правительство в приказном порядке обязало два этих банка выдать деньги предприятиям. Ни о какой независимости финансовых учреждений в данном случае речь не идет. "ПриватБанк не стали трогать, потому что там сейчас хаос в правлении, у Укрэксимбанка еще тяжелее ситуация, поэтому вся ноша досталась "Укргаз" и "Ощаду", – рассказывает источник.

Почему это плохо:

  • правительство вмешивается в работу государственных банков и нарушает принцип независимости работы финансовых учреждений;

  • бюджет пополняют кредитами, а не реальными поступлениями;

  • банки рискуют получить проблемы с балансом.

Кабмин решил закрыть дырку в бюджете кредитом от госбанков: раскрыта оборудка

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Кабинет министров пополнил бюджет страны за счет кредитов из государственных банков. Возвращать одолженные деньги планировали за счет выплаты выигранных у России $2,9 млрд. "Россия планировала прислать деньги в понедельник. А у нас сделали 30 и 31 число небанковскими днями. То есть платеж не прошел бы. Поэтому Россию пришлось просить раньше перевести деньги. Если бы перевод сорвался, у государственных банков возникли бы серьезные проблемы с балансом", – рассказывает источник.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине план поступлений в бюджет с января по декабрь провалили. Казна недополучила около 105 млрд грн. Это абсолютный антирекорд за последние несколько лет. Только таможня, согласно данным статистики, не выполнила план на 46,6 млрд грн, а налоговая – на 37,9 млрд грн.

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Автор
Владимир Иванов Владимир Иванов
Тема
Госбюджет-2019
Место
Украина
Тег
"Ощадбанк"
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