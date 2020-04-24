Кабмин решил забирать 50% прибыли госкомпаний в бюджет – нардеп

Компании, в которых государство владеет более 50% акций, должны будут перечислять в госбюджет прибыль на уровне 50%.

Такое решение принял Кабинет министров Украины на внеочередном заседании 24 апреля, сообщил в Telegram народный депутат от фракции "ЕС" Алексей Гончаренко по итогам заседания.

"Кабмин утвердил норматив части прибыли предприятий, где государство имеет более 50% акций, которая направляете на уплату дивидендов (то есть зачисляется в Госбюджет)", – написал он.

Нардеп уточнил, что базовый норматив – 50%. Исключением станут "Укрэнерго" и "Укргидроэнерго" – 30%, "ПриватБанк" – 75%, "Нафтогаз" – 95%.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр инфраструктуры Владислав Криклий предложил пересмотреть политику дивидендов для госкомпаний в транспортной отрасли.

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