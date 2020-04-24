Главная Новости
24 апреля • обновлено в 20:40
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Кабмин решил забирать 50% прибыли госкомпаний в бюджет – нардеп

637
Читать материал на украинском

Компании, в которых государство владеет более 50% акций, должны будут перечислять в госбюджет прибыль на уровне 50%.

Такое решение принял Кабинет министров Украины на внеочередном заседании 24 апреля, сообщил в Telegram народный депутат от фракции "ЕС" Алексей Гончаренко по итогам заседания.

Кабмин решил забирать 50% прибыли госкомпаний в бюджет – нардеп

"Кабмин утвердил норматив части прибыли предприятий, где государство имеет более 50% акций, которая направляете на уплату дивидендов (то есть зачисляется в Госбюджет)", – написал он.

Нардеп уточнил, что базовый норматив – 50%. Исключением станут "Укрэнерго" и "Укргидроэнерго" – 30%, "ПриватБанк" – 75%, "Нафтогаз" – 95%.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр инфраструктуры Владислав Криклий предложил пересмотреть политику дивидендов для госкомпаний в транспортной отрасли.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Юрий Сергиенко
Персона
Алексей Гончаренко
Место
Украина
Теги
"Укрэнерго" НАК "Нафтогаз" ПриватБанк Кабинет министров Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Экономика Рынки и компании

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 7647.

    Вылечились: 601. Умерли: 193.

  • В мире заболели почти 2,7 миллиона человек, погибли – более 190 тысяч.

  • Чехия начала выход из карантина: гражданам разрешили выезжать за границу.

  • В Великобритании начали испытания вакцины от COVID-19 на людях.

  • Коронавирус вспыхнет с новой силой: названы новые страны-эпицентры.

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги