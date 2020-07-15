Кабмин освободил бизнес от арендной платы на период карантина

Кабмин установил ряд послаблений по аренде государственных помещений на период карантина.

В зависимости от вида бизнеса, предпринимателей освободили от платы полностью, или же позволили им платить 50% или 25% от суммы. Об этом по итогам заседания правительства в среду, 15 июля, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность") в своем Telegram-канале.

Кого освободили от аренды полностью

арендаторы, которые арендуют помещения учебных заведений и науки государственной формы собственности для кафе, столовых, букетов, предоставление ксерокопировальных услуг, продажи непродовольственных товаров, автоматов с едой и тому подобного;

арендаторы, которые арендуют помещения для размещения частных учебных заведений, государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования, издательств печатных средств массовой информации на украинском языке, объектов по продаже книг и газет, физкультурно-спортивных учреждений, библиотек, музеев и т.д.; также аренду отменили для учреждений культуры независимо от формы собственности, арендуют помещения для осуществления уставной деятельности в сфере культуры и искусств; салонов красоты, саун, турецких бань, соляриев, кабинетов массажа, тренажерных залов

арендаторы, которые арендуют помещения для организации концертов, бытового обслуживания, туроператорской деятельности и тому подобного.

Кому разрешили платить 50% от стоимости аренды

1. Арендаторы, использующие недвижимое государственное имущество для размещения:

кафе, баров, кафе-баров, закусочных, буфетов, кафетериев, осуществляющих продажу товаров подакцизной группы;

кафе, баров, кафе-баров, закусочных, кафетериев, не осуществляющих продажу товаров подакцизной группы;

ресторанов, ресторанов с ночным режимом работы; столовых, буфетов, не осуществляющих продажу товаров подакцизной группы;

керокопировальной техники для предоставления населению услуг по ксерокопированию документов; компьютерных клубов и интернет-кафе;

торговых объектов по продаже промышленных товаров (кроме тех, которые осуществляют розничную торговлю средствами гигиены);

торговых объектов по продаже непродовольственных товаров, бывших в употреблении; проведение выставок изобразительного и книжной продукции, произведенной в Украине;

выставок непродовольственных товаров без осуществления торговли;

гостиниц; размещения транспортных предприятий по перевозке пассажиров

офисных помещений (в том числе в аэропортах).

2. Арендаторы – отечественные юридические и физические лица, являющиеся субъектами малого предпринимательства, осуществляющие производственную деятельность непосредственно на арендованных производственных площадях (в том числе в аэропортах).

3. Арендаторы – субъекты кинематографии, основной деятельностью которых является кинопроизводство или техническое обеспечение и обслуживание кинопроизводства при условии, что они внесены в Государственный реестр производителей, распространителей и демонстраторов фильмов.

Кому разрешили платить 25% от стоимости аренды

Арендаторы, которые используют недвижимое государственное имущество для размещения на территории аэропортов:

кафе, баров, кафе-баров, закусочных, буфетов, кафетериев, осуществляющих продажу товаров подакцизной группы;

кафе, баров, кафе-баров, закусочных, кафетериев, не осуществляющих продажу товаров подакцизной группы;

ресторанов, ресторанов с ночным режимом работы; столовых, буфетов, не осуществляющих продажу товаров подакцизной группы;

торговых объектов.

Решение Кабмина об арендных льготах TelegramАлексея Гончаренко

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский бизнес, в частности, ФОПы, не будут штрафовать за неуплату кредитов во время карантина.

В Украине уже через считанные дни Кабмин в очередной раз продлит карантин. И пока бизнес ожидает новых ограничений, неофициально в правительстве говорят: готовиться стоит к тому, что пандемия, а вместе с ней и жесткие правила, продолжатся и в 2021-м.