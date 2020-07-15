МоваЯзык

Топ-темы:

Кабмин освободил бизнес от арендной платы на период карантина

Ярослав Маркин
Ярослав Маркин
Рынки и компании
1,1 т.
Кабмин освободил бизнес от арендной платы на период карантина

Кабмин ввел льготы на аренду государственной недвижимости. Коллаж Обозревателя

Кабмин установил ряд послаблений по аренде государственных помещений на период карантина.

В зависимости от вида бизнеса, предпринимателей освободили от платы полностью, или же позволили им платить 50% или 25% от суммы. Об этом по итогам заседания правительства в среду, 15 июля, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность") в своем Telegram-канале.

Кого освободили от аренды полностью

  • арендаторы, которые арендуют помещения учебных заведений и науки государственной формы собственности для кафе, столовых, букетов, предоставление ксерокопировальных услуг, продажи непродовольственных товаров, автоматов с едой и тому подобного;

  • арендаторы, которые арендуют помещения для размещения частных учебных заведений, государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования, издательств печатных средств массовой информации на украинском языке, объектов по продаже книг и газет, физкультурно-спортивных учреждений, библиотек, музеев и т.д.;

    также аренду отменили для учреждений культуры независимо от формы собственности, арендуют помещения для осуществления уставной деятельности в сфере культуры и искусств;

    салонов красоты, саун, турецких бань, соляриев, кабинетов массажа, тренажерных залов

  • арендаторы, которые арендуют помещения для организации концертов, бытового обслуживания, туроператорской деятельности и тому подобного.

Кому разрешили платить 50% от стоимости аренды

1. Арендаторы, использующие недвижимое государственное имущество для размещения:

  • кафе, баров, кафе-баров, закусочных, буфетов, кафетериев, осуществляющих продажу товаров подакцизной группы;

  • кафе, баров, кафе-баров, закусочных, кафетериев, не осуществляющих продажу товаров подакцизной группы;

  • ресторанов, ресторанов с ночным режимом работы; столовых, буфетов, не осуществляющих продажу товаров подакцизной группы;

  • керокопировальной техники для предоставления населению услуг по ксерокопированию документов; компьютерных клубов и интернет-кафе;

  • торговых объектов по продаже промышленных товаров (кроме тех, которые осуществляют розничную торговлю средствами гигиены);

  • торговых объектов по продаже непродовольственных товаров, бывших в употреблении; проведение выставок изобразительного и книжной продукции, произведенной в Украине;

  • выставок непродовольственных товаров без осуществления торговли;

  • гостиниц; размещения транспортных предприятий по перевозке пассажиров

  • офисных помещений (в том числе в аэропортах).

2. Арендаторы – отечественные юридические и физические лица, являющиеся субъектами малого предпринимательства, осуществляющие производственную деятельность непосредственно на арендованных производственных площадях (в том числе в аэропортах).

3. Арендаторы – субъекты кинематографии, основной деятельностью которых является кинопроизводство или техническое обеспечение и обслуживание кинопроизводства при условии, что они внесены в Государственный реестр производителей, распространителей и демонстраторов фильмов.

Кому разрешили платить 25% от стоимости аренды

Арендаторы, которые используют недвижимое государственное имущество для размещения на территории аэропортов:

  • кафе, баров, кафе-баров, закусочных, буфетов, кафетериев, осуществляющих продажу товаров подакцизной группы;

  • кафе, баров, кафе-баров, закусочных, кафетериев, не осуществляющих продажу товаров подакцизной группы;

  • ресторанов, ресторанов с ночным режимом работы; столовых, буфетов, не осуществляющих продажу товаров подакцизной группы;

  • торговых объектов.

Решение Кабмина об арендных льготах

Решение Кабмина об арендных льготах TelegramАлексея Гончаренко

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский бизнес, в частности, ФОПы, не будут штрафовать за неуплату кредитов во время карантина.

В Украине уже через считанные дни Кабмин в очередной раз продлит карантин. И пока бизнес ожидает новых ограничений, неофициально в правительстве говорят: готовиться стоит к тому, что пандемия, а вместе с ней и жесткие правила, продолжатся и в 2021-м.

УкраинаЛьготы в УкраинеКарантин в УкраинеКабинет министров УкраиныАлексей Гончаренко
Поделиться в Facebook
  2. Экономика
  3. Рынки и компании