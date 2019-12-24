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24 декабря • обновлено в 23:59
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/ Рынки и компании

Кабмин провел срочное заседание из-за газовых переговоров с Россией

2.6т
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Кабинет министров Украины провел экстренное заседание относительно газовых переговоров с Россией.

Как сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале, встреча прошла в закрытом формате вечером во вторник, 24 декабря.

"Формат заседания полностью закрытый – ДСК (для служебного пользования)", – написал он в 21:00.

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Спустя час заседание закончилось, однако нардеп не раскрыл остальных подробностей.

Переговоры по газу

Переговоры по газу

Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, российский "Газпром" после нескольких месяцев переговоров заключил с украинским "Нафтогазом" новый контракт на транзит газа. Его заключили на 5 лет с возможностью продления еще на 10 лет.

27 декабря, как ожидается, стороны официально подпишут контракт.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Поставки газа в Украину
Персона
Алексей Гончаренко
Место
Украина
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Mega Death
Mega Death
Решили что мало?))
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Пердячии Хохол
Пердячии Хохол
Шо?Знову ни так?
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