Кабмин продлил льготы на закупку тестов на коронавирус в Украине

Ярослав Маркин Рынки и компании 14:02, 22.07.2020 Обновлено: 14:15, 22.07.2020

Кабмин продолжил действие постановления, которое освобождает от пошлин закупку тестов для выявления коронавируса.

Решение об этом было принято на заседании правительства в среду, 22 июля.

"Сейчас мы делаем от 20 тысяч до 30 тысяч тестов в сутки. Этот показатель в дальнейшем должен быть не меньшим. Скоро мы дойдем до общей отметки в 1 млн тестов, которые были сделаны с начала эпидемии. Важно этот темп не сбавлять. Мы уже много недель идем с наращиванием темпа. Это и ПЦР и ИФА-тесты", – сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Что освобождено от пошлин:

  • тесты для диагностики Covid-19;

  • аппараты искусственной вентиляции легких;

  • фибробронхоскопы;

  • дозаторы кислорода с увлажнителями;

  • рентгеновские передвижные аппараты;

  • парацетамол;

  • инсулин;

  • лидокаин;

  • фуросемид;

  • дезинфекционные средства;

  • респираторы;

  • ларингоскопы;

  • шприцы;

  • каталки;

  • антисептики на хлоргексидине;

  • этаноловые растворы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров на техническом внеочередном заседании 20 марта рассмотрел вопросы, связанные с противодействием распространению коронавирусной инфекции на территории Украины. В частности, от уплаты ввозной пошлины и НДС освободили определен перечень лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования, необходимых для предотвращения возникновения и распространения COVID-19.

22 июля Шмыгаль заявил, что адаптивный карантин в Украине намерены продлить до 31 августа 2020.

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