Кабмин принял решение по зарплатам украинских чиновников

В Кабинете министров Украины решили ограничить размер огромных зарплат, которые получают украинские топ-чиновники.
Правительство установило сетку, отказавшись от коэффициентов, на основании которых высчитывались оклады. Об этом с заседания КМУ сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
Основные изменения:
1. Устанавливается новый минимальный размер должностного оклада – два прожиточных минимума (по состоянию на 1 января 4204 грн.).
2. Размеры должностных окладов предлагается утвердить в гривнах, а не коэффициентах как это было в 2019 году.
3. Например, руководитель государственного органа (Офис президента, аппарат СНБО будет должностной оклад на уровне 37800 грн, а уровня министерств и центральных органов исполнительной власти 33600 грн).
Изменения в премиях
Также Гочарук сообщил, что Первом вице-премьер-министру, вице-премьер-министрам, министрам, их первым заместителям и заместителям может выплачиваться:
1) надбавка за эффективность, которая устанавливается ежемесячно Первому вице-премьер-министру Украины, вице-премьер-министр Украины, министр Премьер-министром Украины, а первым заместителям министров - соответствующим министром, в размере до 200 процентов должностного оклада;
2) премия, которая устанавливается заместителям министров (кроме первых заместителей) в соответствии с их личным вкладом в общие результаты работы, в размере до 200 процентов должностного оклада.
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