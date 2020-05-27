Кабмин принял решение о вывозе медицинских товаров из Украины

Правительство Украины продлило запрет на вывод за границу товаров противоэпидемического назначения – до 1 июля 2020 года.

Об этом с заседания Кабинета министров в среду, 27 мая, сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Запрет на вывоз медицинских товаров

"Продлен запрет на экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июля 2020 года. Из списка, запрещенного к вывозу, исключены некоторые позиции (костюмы и халаты некоторых категорий)", – написал Гончаренко.

Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина имеет достаточные запасы продовольствия. Вывоз части продуктов за границу запрещено, а зерно, которое экспортируется, находится под контролем.

Власти Украины запретили вывоз этилового спирта на фоне вспышки коронавируса.

В Украине 18 мая вступило в силу постановление Кабинета министров о государственном регулировании цен на товары, имеющие существенное социальное значение.