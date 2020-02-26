Кабмин предлагает доплачивать каждый месяц более 500 гривен пенсионерам, которые выходят на пенсию позже.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале в среду, 26 февраля.

"Правительство предлагает ежемесячно доплачивать более 500 грн за более поздний выход на пенсию отдельным категориям пенсионеров. Решение – в случае одобрения парламентом – позволит повысить надбавки 1380 пенсионерам и установить единый подход к определению их размера", – написал Гончарук.

Министр социальной политики Юлия Соколовская уточнила, что речь идет о надбавке в размере 537 грн. Доплата объясняется тем, что сейчас закон предусматривает различные размеры повышения пенсии в случае более позднего выхода на отдых. Они зависят от того, когда была назначена пенсия – до 1 января 2004 года или после (когда начал действовать закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании").

"Решение правительства позволит повысить надбавки 1380 пенсионерам, установить единый подход к определению их размера, тем самым будет способствовать делу восстановления социальной справедливости", – приводит слова Соколовской прес-служба на сайте министерства.

Если законопроект поддержит Верховная Рада, он может вступить в силу 1 июля 2021 года.

Пенсия в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2020 г. дольше придется работать тем, кто имеет до 27 лет стажа, а также женщинам, которые родились после 1 октября 1960 г.

Совсем скоро часть украинцев, которые получают помощь от государства в виде пенсий, субсидий, пособий, стипендий и прочего, могут лишиться бюджетных выплат. Это связанно с тем, что в Украине проведут масштабную проверку на законность получения госпомощи.

Экономист Виктор Скаршевский отметил, что верификация социальных выплат в Украине не является чем-то новым, она проводилась с 2016 года до октября 2018 года, когда Конституционный суд Украины заявил, что Министерство финансов получило доступ к личным данным граждан.

Повышение пенсионного возраста в Украине неизбежно, а дефицит Пенсионного фонда при нынешних параметрах системы не исчезнет никогда. Об этом сообщила председатель парламентского Комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

В Украине с 1 марта пенсионерам поднимут пенсии. В Минсоце уже разъяснили: добавят не всем, но большинству из 11,3 млн нынешних пенсионеров.

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