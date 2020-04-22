Украина получит $140 млн от ООН: деньги отдадут Донбассу

Украина рассчитывает получить от ООН помощь в размере $140 млн для борьбы с коронавирусом и направить их на Донбасс.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совещании у президента Украины Владимира Зеленского в среду. 22 апреля, передает пресс-служба главы государства.

По его словам, ООН выделяет странам, которые в этом нуждаются, средства для борьбы с коронавирусом, и Украина должна получить $140 млн.

"Мы сейчас рассматриваем варианты, куда должны пойти эти деньги. Думаем, что их следует направить в области, которые расположены у линии разграничения", – сказал премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на время карантина усилят социальную поддержку семей с детьми. Так, те, кто зарегистрировался в центре занятости, могут по упрощенной программе обратиться в центр соцзащиты и получить помощь в размере около 3 тыс. грн.

Также правительство ввело государственное регулирование цен на социально значимые продукты питания, лекарственные средства, товары медицинского и противоэпидемического назначения.

Кабинет министров установил пособие по частичной безработице на период карантина в размере двух третей оклада, но не более минимальной зарплаты.

До 26 апреля в Украине запустят Фонд по борьбе с коронавирусом. Стало известно, на что пойдут деньги.

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