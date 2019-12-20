Кабмин оставил украинцев без денег: экс-губернатор рассказал о последствиях скандального решения

В Украине строительные компании, подрядчики, которые получали заказы от государства под конец года, фактически остались ни с чем. Кабинет министров неожиданно решил отказаться от финансирования незащищенных статей бюджета – план по поступлениям сорвали, и денег нет.

Как заявил в комментарии OBOZREVATEL Максим Степанов, государство таким шагом рискует полностью потерять доверие бизнеса. Отмечает, львиную долю платежей (около 80%) оставляют на конец года. Компании в первой половине 2019-го выигрывали тендеры, предоставляли услуги и планировали в декабре получить заработанные деньги. А в итоге без какого-либо предупреждения, из Telegram-каналов они узнали, что их работу не оплатят вовремя.

"Например, возьмем строительные компании. Они закупили материалы, инвестировали в оборудование, закрыли проект... И в декабре ждали заработанные деньги. А тут оказывается, что финансирование прекращается. Там работает немало людей, а значит, - это заработные платы, налоги... Есть, например, Государственный фонд регионального развития. Из него финансируют, в том числе, строительство школ и больниц. Причем, часть денег на такое капитальное строительство дает местный бюджет, а часть – государственный. На местах свою часть денег выделили. А государство полностью свою часть не выполнит, потому что финансирование программы прекращено", – рассказывает Максим Степанов.

Максим Степанов

В результате могут сорвать сроки сдачи объектов в эксплуатацию, украинцы, которые работают на подрядчиков, рискуют остаться без зарплат, а бизнес впредь может вовсе отказаться от участия в тендерах, например, на строительство дорог.

При этом Максим Степанов уверен: Кабинет министров понимал, что бюджет не смогут выполнить и денег не хватит, еще несколько месяцев назад. Однако, за это время не нашли дополнительных источников финансирования и даже заранее не предупредили, что собираются прекратить финансирование.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине план поступлений в бюджет с января по декабрь провалили. Казна недополучила около 105 млрд грн. Это абсолютный антирекорд за последние несколько лет. Только таможня, согласно данным статистики, не выполнила план на 46,6 млрд грн, а налоговая – на 37,9 млрд грн.

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