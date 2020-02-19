Кабмин обвинили в пиаре за 84 тыс. гривен: всплыли подробности скандала

В Украине разгорелся скандал вокруг презентации о работе Кабмина за 2019 год. За ее подготовку правительство заплатило 84 тысячи гривен.
Информация о тендере содержится в системе публичных закупок ProZorro. Победитель – пиар-агентство "Магонова и партнеры", договор с которым был подписан 13 февраля 2020 года. Как выяснилось, им руководит жена одного из топ-менеджеров "Нафтогаза".
Презентация о работе Кабмина
За что заплатил Кабмин:
36 тыс. гривен – услуги графического дизайна;
24 тыс. гривен – коммуникация с министерствами (сбор данных);
18 тыс. гривен – подготовка тезисов;
6 тыс. гривен – редактирование текстов.
Тендер от Кабмина
"Прозорро"
"Слуга народа" набросился с обвинениями
Этим тендером возмутился народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский. По его мнению, отчет о работе Кабмина должны были делать сотрудники Кабмина. "Нам не нужен был пиар за бюджетные 84 тысячи. Нам нужен был отчет Кабмина. Реальный отчет Кабмина, сделанный его сотрудниками. А пиар Кабмина всем уже осточертел до чертиков, от него просто тошнит. И мы все понимаем, о чем речь. Пиар нужен там, где цифры кошмарные", – написал Бужанский в Facebook.
Его пост разошелся по соцсети. Параллельно пользователи стали обсуждать, что руководитель пиар-агентства, выигравшего тендер, Анастасия Магонова – жена директора интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Фаворова.
Вскоре на пост Бужанского отреагировала сама Магонова. Она посмеялась с "расследователей", заявив, что завязала отношения с Фаворовым еще до начала его работы в "Нафтогазе". А о тендере она заявила, что над презентацией было много работы.
"Вы, наверно, думаете, что я сижу попиваю кофеек, мешая сахар куском газовой трубы. А презентация делается сама, на энергии фейсбучных экспертов. Но это не так. Над презентацией офис работал сутками. Сверка была в 1:00, 3:00, 5:00, 7:00 и далее по рабочему дню. И это, поверьте, не один день. Поэтому официально заявляю, что презентацию мы сделали крутую", – написала Магонова.
Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство иностранных дел Украины поймали на ряде подозрительных закупок. В период с 26 декабря 2019 года по 20 января 2020 года ведомство среди прочего закупало Чашки и пледы по 1,5 тысячи гривен.
Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило тендер на закупку усиленных беговых кроссовок по 4100 гривен за пару.
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