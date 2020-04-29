Кабмин назначит на должность главного налоговика Алексея Любченко – источник

Кабинет министров на заседании 29 апреля назначит на должность главы Государственной налоговой службы (ГНС) Алексея Любченко. Его кандидатура уже согласовано в Минфине.

Об этом сообщают источники OBOZREVATEL в правительстве. В связи с карантином Кабмин принял решение конкурс на вакантную после увольнения Сергея Верланова должность не проводить. Вместо этого Министерству финансов поручили провести собеседование с кандидатом на должность главы ГНС.

С Алексеем Любченко после решения Кабмина подпишут контракт, после чего он приступит к выполнению новых обязательств.

Чем известен Алексей Любченко?

Алексей Любченко налоговик со стажем. Начал работать он еще в конце 90-х, а с 2009-го несколько лет даже был в руководстве Государственной налоговой администрации. Налоговик уже пробовал свои силы на конкурсах, когда пытался занять должность главы Государственной фискальной службы, однако тогда выбрали другого претендента.

в 1999—2003 годах работал первым замглавы налоговой администрации в Кировоградской области;

с 2003 по 2005 год возглавлял налоговую администрацию Черкасской области, после стал заместителем председателя Кировоградской ОГА;

в 2009—2011 годах занимал должность замглавы Государственной налоговой администрации

в 2012—2014 годах был помощником нардепа Виктора Тимошенко (самовыдвиженец);

в 2015 году Любченко претендовал на пост главы Госфискальной службы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 24 апреля, на внеочередном заседании Кабинета министров Украины были уволены председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов и председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов.