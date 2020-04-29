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29 апреля • обновлено в 09:55
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Кабмин назначит на должность главного налоговика Алексея Любченко – источник

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Кабинет министров на заседании 29 апреля назначит на должность главы Государственной налоговой службы (ГНС) Алексея Любченко. Его кандидатура уже согласовано в Минфине.

Об этом сообщают источники OBOZREVATEL в правительстве. В связи с карантином Кабмин принял решение конкурс на вакантную после увольнения Сергея Верланова должность не проводить. Вместо этого Министерству финансов поручили провести собеседование с кандидатом на должность главы ГНС.

С Алексеем Любченко после решения Кабмина подпишут контракт, после чего он приступит к выполнению новых обязательств.

Кабмин назначит на должность главного налоговика Алексея Любченко – источник

Чем известен Алексей Любченко?

Алексей Любченко налоговик со стажем. Начал работать он еще в конце 90-х, а с 2009-го несколько лет даже был в руководстве Государственной налоговой администрации. Налоговик уже пробовал свои силы на конкурсах, когда пытался занять должность главы Государственной фискальной службы, однако тогда выбрали другого претендента.

Кабмин назначит на должность главного налоговика Алексея Любченко – источник

  • в 1999—2003 годах работал первым замглавы налоговой администрации в Кировоградской области;

  • с 2003 по 2005 год возглавлял налоговую администрацию Черкасской области, после стал заместителем председателя Кировоградской ОГА;

  • в 2009—2011 годах занимал должность замглавы Государственной налоговой администрации

  • в 2012—2014 годах был помощником нардепа Виктора Тимошенко (самовыдвиженец);

  • в 2015 году Любченко претендовал на пост главы Госфискальной службы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 24 апреля, на внеочередном заседании Кабинета министров Украины были уволены председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов и председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов.

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Тема
Налоги в Украине
Место
Украина
Тег
Государственная налоговая служба (ГНС)
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