Кабмин назначил нового главу "Укрзалізниці"

Кабинет министров назначил Владимира Жмака председателем правления "Укрзализныци".

Решение об этом было принято на заседании правительства в среду, 26 июля.

Жмак – член наблюдательного совета аэропорта "Борисполь". В 2015-2016 годах работал первым заместителем председателя Одесской ОГА Саакашвили. До этого он занимал руководящие должности в группе ТНК-BP, которая входила в список десяти крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти.

Менеджер также был советником президента "Киевстара" – отвечал за развитие новых направлений бизнеса. В течение семи лет он входил в наблюдательный совет этой компании.

Что в Жмака в декларации

В декларации, обнародованной в мае 2020 года, Жмак сообщил, что по состоянию на 2019 год совместно со своими двумя сыновьями владел квартирой в Киеве площадью 86 кв. метров. Также в его собственности были квартиры площадью 58,5 кв. м., и 54,2 кв. м., а также нежилые помещения общей площадью 43,8 кв. м. Кроме того указанное "другое домовладение" площадью 720,2 квадрата.

Его жена владеет квартирой в Киеве площадью 57,8 квадратов и нежилыми помещениями площадью 146,20 и 505,9квадратных метров.

Также она обладает кваритою во Франции, площадь которой 84,06 квадратов.

Кроме того, в Жмака есть ряд земельных участков в селах Гореничи и Оране Киевской области.

Жмак указал, что в 2019 году владел автомобилем Lexus GX 460, а его жена – Renault Espace.

Которые имел доходы

В 2019 году Жмак получил 1 млн грн в виде гонораров от государственного предприятия Международный аэропорт "Борисполь". Также ООО "Истерн консалтинг групп", указанное в качестве основного места работы, заплатило ему 120 тыс. грн. Еще 359 тыс. грн Жмак получил от занятии предпринимательской деятельностью.

А "Таскомбанк" и "Альфа-Банк" насчитали Жмаку в общей сложности 264 тыс. грн процентов по вкладам.

В банках Жмак хранил почти $149 тыс., 342 тыс. евро и 5500 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 апреля правительство уволило Желько Марчека с должности исполняющего обязанности председателя правления "Укрзалізниці" и исключило его из состава членов правления. Временно исполнять обязанности председателя правления УЗ назначили Ивана Юрика.

За поиски нового главы "Укрзалізниця" заплатил международной компании по поиску руководящего персонала Boyden 837 тыс. гривен.