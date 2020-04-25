Кабмин изменил тарифы на газ для украинцев: сколько будем платить

"Нафтогаз" обязали продавать голубое топливо по регулируемому тарифу до 1 мая 2021 года производителям тепловой энергии и до 1 июля 2020-го – простым украинцам. Таким образом, полноценный запуск рынка газа с 1 мая 2020 года отменили.

Соответствующее решение 24 апреля принял Кабинет министров, говорится в опубликованном на сайте ведомства постановлении. Так, уже со следующего месяца украинцы должны были покупать голубое топливо по рыночным ценам, однако правительство приняло решение продлить регулируемый тариф на три месяца.

Таким образом, тариф на газ для населения не может быть выше уровня, который учитывает среднеарифметическое значение фактических цен (End of Day) природного газа на следующие сутки поставки газа (Day-Ahead and Weekend) на нидерландском газовом хабе (ТТF) за период 1-22 числа месяца плюс стоимость транспортировки.

То есть импортная цена не может быть меньше. чем цена для населения. К слову, согласно данным "Нафтогаза", в апреле 2020-го цена на газ снизилась до 2,9 грн за кубометр (без учета НДС, наценки и расходов на транспортировку). Это на 15% меньше, чем в марте 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на газ в апреле упадут на 15-25%, при этом цена для населения может остаться на уровне мартовских 4,3-4,2 грн за куб. Снижение стоимости голубого топлива компенсирует подорожание доллара.

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