Кабмин Гончарука доведет энергетику до дефолта? Из-за огромного дефицита тарифы на ток могут взлететь

В Украине "Гарантированный покупатель" (ГП, до реформы госпредприятие "Энергорынок") находится на грани дефолта. Как заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, дефицит ГП может достичь 17 млрд грн уже в 2020-м.

А учитывая, что именно это предприятие обеспечивает низкие тарифы для население, это может привести к резкому скачку цен на электроэнергию для простых украинцев. "На сегодня мы оцениваем дефицит "Гарантированного покупателя" на уровне 17 млрд грн... Мы не вовремя дали изменения, и есть не только большой объем развития, что позитивно, и установление мощностей, но и большой дефицит покрытия расходов по зеленому тарифу", –рассказал Оржель, передает Укринформ.

Фактически, политика в области энергетики Кабинета министров привела предприятия к близкому к дефолту состоянию.В прошлом году правительство уже фактически объявляло дефолт, когда закрыла все бюджетные расходы в декабре.

Тариф на электроэнергию, как и ранее, устанавливает государство. Для этого работает специальный орган – Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Все компании, которые поставляют электричество бытовым потребителям, обязаны выставлять только тарифы, установленные НКРЭКУ. Тариф на 2020 год на передачу электроэнергии установлен на уровне 155,40 грн/МВт-ч, а на услуги диспетчерского управления – 10,23 грн/МВт-час.

Что такое компания "Гарантированный покупатель"

Это реформировано государственное предприятие "Энергорынок". Ее задача – гарантированно покупать электроэнергию в "зеленой" генерации и продавать ее на рынке "на сутки вперед". По сути биржа. Также на Гарантированного покупателя возложено функционирование механизма PSO, который был принят для того, чтобы цены для населения выросли после старта рынка. То есть предприятие покупает электроэнергию у "Энергоатома" и "Укргидроэнерго", часть продает Поставщикам универсальных услуг по ценам, которые позволят им сохранить текущий тариф для населения, а часть продается на рынке "на сутки вперед" для компенсации потерь.

Ранее OBOZREVATEL писал, что после введения запрета на импорт электричества из России по двусторонним договорам, Украина будет закупать российскую электроэнергию под видом белорусской.

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