К обращению в Украине допустили акции Facebook, Tesla, Netflix и еще трех крупных компаний

К обращению в Украине допустили акции таких известных компаний, как Facebook, Tesla, Netflix, Microsoft Corporation, Visa и Advanced Micro Devices.

Соответствующее решение приняла Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку на заседании во вторник, 8 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте НКЦБФР.

Таким образом, на украинском рынке смогут приобретать или проводить другие операции с акциями этих шести компаний.

Кроме того, 8 декабря НКЦБФР допустила к обращению в Украине инвестпаи инвестиционного биржевого фонда Invesco QQQ Trust SM.

Решения НКЦБФР nssmc.gov.ua

Напомним:

В ноябре 49-летний глава американской компании Tesla Илон Маск опередил основателя Microsoft Билла Гейтса в рейтинге богатейших людей мира. Капитал Маска вырос на 7,2 млрд – до 127,9 млрд долларов.

Его подъем в рейтинге был в значительной степени обусловлен компанией Tesla, рыночная стоимость которой приближается к 500 млрд долларов.

В частности, накануне акции Tesla подорожали на 7%.

Однако, еще в сентябре Тesla рекордно обесценилась (акции упали на 21%), из-за чего Маск на время выпал из пятерки самых богатых людей мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце октября американские фондовые рынки рухнули на 3% из-за роста числа заражений коронавирусом и его последствий для восстановления экономики. Это стало максимальным однодневным падением за последние полгода.