Новые кадры Зеленского: в АМКУ попадут жена аудитора НАБУ и экс-чиновница

Названы имена людей, которые, возможно, станут новыми государственными уполномоченными Антимонопольного комитета Украины. Это Наталья Буроменская и Ольга Нечитайло.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает "Экономическая правда". Указы об их назначении, возможно, обнародуют в понедельник.

Согласно организационным нормам АМКУ, уполномоченных в эту структуру назначает Президент Украины.

Наталья Буроменская, как сообщает издание, - адвокат, начальник договорно-правового отдела Vodafone Украина, жена аудитора НАБУ Михаила Буроменского. На внеочередных парламентских выборах была кандидатом в народные депутаты от партии "Голос" (№85 в списке).

Ольга Нечитайло - сотрудница организации BRDO (ранее работала в АМКУ на должности главного специалиста, вела дела ДТЭК). Нечитайло занимается энергетикой в ​​Офисе эффективного регулирования BRDO, откуда в Офис президента пришел работать Алексей Гончарук (замглавы Офиса президента).

АМКУ Телеграф

Как сообщал OBOZREVATEL, увольнение президентом Владимиром Зеленским троих госуполномоченных Антимонопольного комитета Украины может означать старт "разгребания авгиевых конюшен" в ведомстве.

А Государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украини Светлана Панаиотида признала, что АМКУ не борется с монополистами так, как должен бороться.

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