Определены креативные стартапы, которые представят Украину на международном фестивале Creative Business Cup BRIGHT

В начале сентября 2020 года состоялся национальный конкурс питчингов для стартапов и уже работающих бизнесов с креативной индустрии Creative Business Cup Ukraine 2020 Это местное представительство международного соревнования для креативных стартапов, где компании из более чем 75 стран представят свои идеи жюри, чтобы завоевать звание лучшего стартапа года.

Мероприятие проходило в городе Ровно, в рамках фестиваля креативности, инноваций и предпринимательства House of Europe Festival. Мероприятие было организовано при поддержке Европейского Союза.

Всего в финал было выбрано 6 проектов, среди которых международное жюри, в состав которого входили Марк Уилкинс, Кристиан Димер и Екатерина Кравчук, выбрали победителей.

Лучшим креативным стартапом было определено проект Креативная Практика, карьерно-образовательную онлайн-платформу, которая помогает специалистам получать актуальное креативное образование онлайн и способствует трудоустройству своих выпускников.

Второе место поделили между собой проекты V-Art, онлайн-платформа для выставки, продажи и коллекционирования цифрового искусства, и HAPPY BRAIN, мобильное приложение, которое помогает тренировать мозг с помощью чтения.

Отобранные проекты представят Украину на международном конкурсе Creative Business Cup BRIGHT 2021, который состоится 28 и 29 июня 2021 года в Копенгагене. Проекту Креативная Практика, занявший первое место, House of Europe профинансирует дорогу и проживание.

Ключевым партнером Creative Business Cup Ukraine и организатором Creative Business Cup BRIGHT в Копенгагене является Creative Business Network - глобальная сеть для креативных предпринимателей. Creative Business Network развивает креативную экономику во всем мире, помогая креативным стартапам искать возможности для развития на международном уровне.

Справка

House of Europe - это программа, которая финансируется Европейским Союзом, созданная с целью поддержки профессионального и творческого обмена между Украинской и их коллегами в странах ЕС. Программа фокусируется креативном предпринимательстве и культуре, образовании, медицине, социальной предпринимательстве, медиа и работе с молодежью. House of Europe открыли в октябре 2019 года.