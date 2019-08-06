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"Избежать коллапса": Омелян пообещал решить проблему с локомотивами в ближайшее время

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Проблема с нехваткой локомотивов для экспорта зерновых в пиковый период должна быть решена системно, и Минифраструктуры над этим уже работает.

Об этом, отвечая на вопрос журналиста OBOZREVATEL в ходе совместного брифинга с представителем президента в правительстве Андреем Герусом, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян. Чиновник заявил, что Министерство в ближайшее время примет соответствующие решения, в том числе и кадровые.

"Избежать коллапса": Омелян пообещал решить проблему с локомотивами в ближайшее время

"О локомотивной тяге, в деятельности любой государственной компании или в формировании государственной политики должна быть система. Нельзя на скорую строить дороги, нельзя на скорую производить локомотивы. Если есть четкое видение, что мы сделали подписав контракт с General Electric, чтобы заменить существующую на УЗ тепловую тягу, то же будет с электролокомотивами", – ответил Омелян.

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"Как можно быстрее должен быть подписан контракт с ведущим мировым производителем электролокомотививов для нужд УЗ и, возможно, других видов транспорта в Украине. Это системное решение проблемы, чтобы каждый год в пиковые месяцы мы не жаловались на то, что локомотивов не хватает", – добавил он .

Как ранее сообщал OBOZREVATEL за проблем с логистикой аграрии прогнозируют возникновение транспортного коллапса на юге страны и существенные проблемы с вывозом собранного рекордного урожая зерна.

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Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Теги
Министерство инфраструктуры Укрзалізниця
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CARGO 100
CARGO 100
Похоже, шо вам даже паровозы не помогут ... Ни угля, ни леса ...
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Тьфу ты млять. Я его на Тверской с 8 утра до 22 вечера жду на боевом Абрамсе, на изготове жовто-блакитным платочком путь на Кремль махая указывать, а этот пес смердячий какими то нехватками локомотивов занимается.
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