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Из-за Украины: в Латвии заблокировали принадлежащий пропагандистам РФ сайт

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Власти Латвии заблокировали принадлежащий МИА "Россия сегодня" сайт Baltnews.lv, заявив о его угрозе суверенитету Украины. Сайт в данный момент в Латвии недоступен.

В уведомлении национального регистратора доменов (Институт математики и информатики Латвийского университета), говорится, что МИД Латвии принял решение о том, что Baltnews.lv нарушает положение ЕС от 17 марта 2014 года о санкциях в связи с угрозой независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины. Об этом сообщает телеграм-канал "РИА Новости".

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Место
Латвия
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