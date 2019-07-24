Из-за Украины: в Латвии заблокировали принадлежащий пропагандистам РФ сайт

Власти Латвии заблокировали принадлежащий МИА "Россия сегодня" сайт Baltnews.lv, заявив о его угрозе суверенитету Украины. Сайт в данный момент в Латвии недоступен.

В уведомлении национального регистратора доменов (Институт математики и информатики Латвийского университета), говорится, что МИД Латвии принял решение о том, что Baltnews.lv нарушает положение ЕС от 17 марта 2014 года о санкциях в связи с угрозой независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины. Об этом сообщает телеграм-канал "РИА Новости".

Новость дополняется...

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!