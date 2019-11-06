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6 ноября • обновлено в 21:00
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Из-за сближения с Россией? Ляшко подрался со скандальным "слугой народа"

15.4т Читать материал на украинском

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко подрался с нардепом от "Слуги народа" и главой комитета Рады по энергетике и ЖКХ Андреем Герусом.

Инцидент произошел в Зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь", о чем OBOZREVATEL сообщили свидетели происшествия.

Конфликт произошел из-за разногласия в политических и экономических вопросах. Ляшко назвал "слугу народа" предателем, который работает в интересах Кремля.

Герус, которого небезосновательно называют человеком бизнесмена Игоря Коломойского, выступает за снятие санкций с России с целью возобновления импорта электроэнергии у агрессора. Благодаря его усилиям, Россия в ночь с 4 на 5 ноября рекордно нарастила экспорт "тока" в Украину.

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Об инциденте сообщили полиции. Правоохранители "проводят проверку".

Вскоре Ляшко в Facebook прокомментировал инцидент, назвав Геруса российским лоббистом. "Украина сегодня попадает в полную энергетическую зависимость от страны-агрессора. Эта измена должно быть расследовано и наказана!" - написал экс-нардеп.

Напомним, с 1 октября Украина возобновила импорт электроэнергии из РФ, который не осуществлялся с 2015 года. Поставка была проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источников на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским.

Импорт из России стал возможен благодаря поправке в закон "Об изменениях в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", которую инициировал Андрей Герус.

Большинство энергроэкспертов расценили начало импорта электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины и убеждены, что Россия будет использовать его для политического давления на Киев. А также подчеркивают, что это угрожает евроинтеграции, поскольку согласно Соглашению об ассоциации с ЕС Украина должны отсоединиться от энергосистемы России-Беларуси в 2022 году и присоединиться к европейской энергосистеме.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский при этом не исключил, что его могли обмануть, предложив закупать "ток" у России с помощью "правки Геруса".

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Персоны
Олег Ляшко Андрей Герус
Место
Украина Киев
Тег
Партия Слуга народа
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Бронсон Чарли
Бронсон Чарли
Скотыняка!
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Моторола Жив
Моторола Жив
Петушки чьё то очко не поделили...или члeн...
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Скільки можна ставити миттєві інтереси, навіть не держави (її тимчасової владної еліти), а горстки олігархів яких навіть після революції нова влада сцить чіпати? Жодна революція не принесла бажаного ефекту - хто вмів красти, той і збагатився.
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