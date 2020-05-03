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3 мая • обновлено в 22:23
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Миллиардер Баффет распродал акции авиакомпаний из-за пандемии коронавируса

4.8т
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Миллиардер Уоррен Баффетт в апреле продал все принадлежавшие ему акции авиакомпаний. Общая сумма составила $6,5 млрд.

Это – последствия удара, который пандемия коронавируса нанесла по авиаотрасли. У холдинговой компании Баффета Berkshire Hathaway были акции авиакомпаний United Airlines Holdings, American Airlines Group, Delta Air Lines и Southwest Airlines, сообщил "Коммерсант".

Уоррен Баффет продал акции авиакомпаний

Уоррен Баффет продал акции авиакомпаний

"Для авиакомпаний мир изменился. И я не знаю, как он изменился, надеюсь, что ситуация исправится довольно быстро. Если нам нравится компания, то мы покупаем как можно большую ее долю и храним как можно дольше. А если мы меняем мнение, мы не ограничиваемся полумерами", – объяснил Баффетт.

По его мнению, авиаотрасль стала одной из наиболее пострадавших из-за введенных ограничений на фоне пандемии коронавируса.

Berkshire Hathaway отчиталась о рекордном квартальном чистом убытке в размере почти $50 млрд. В компании заявили, что большинство из ее более чем 90 предприятий сталкиваются с "относительно незначительными или серьезными" негативными последствиями от COVID-19.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Коронавирус
Персона
Уоррен Баффет
Место
США
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