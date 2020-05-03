Миллиардер Баффет распродал акции авиакомпаний из-за пандемии коронавируса

Миллиардер Уоррен Баффетт в апреле продал все принадлежавшие ему акции авиакомпаний. Общая сумма составила $6,5 млрд.

Это – последствия удара, который пандемия коронавируса нанесла по авиаотрасли. У холдинговой компании Баффета Berkshire Hathaway были акции авиакомпаний United Airlines Holdings, American Airlines Group, Delta Air Lines и Southwest Airlines, сообщил "Коммерсант".

Уоррен Баффет продал акции авиакомпаний

"Для авиакомпаний мир изменился. И я не знаю, как он изменился, надеюсь, что ситуация исправится довольно быстро. Если нам нравится компания, то мы покупаем как можно большую ее долю и храним как можно дольше. А если мы меняем мнение, мы не ограничиваемся полумерами", – объяснил Баффетт.

По его мнению, авиаотрасль стала одной из наиболее пострадавших из-за введенных ограничений на фоне пандемии коронавируса.

Berkshire Hathaway отчиталась о рекордном квартальном чистом убытке в размере почти $50 млрд. В компании заявили, что большинство из ее более чем 90 предприятий сталкиваются с "относительно незначительными или серьезными" негативными последствиями от COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Германии могут временно национализировать важные для государства компании, если те будут испытывать трудности в связи с эпидемией коронавируса.

Из-за пандемии коронавируса большинство авиакомпаний во всем мире могут обанкротиться до конца мая, если их не поддержат правительства государств.

Авиационная отрасль Украины без немедленной помощи государства ждет банкротство, так как она не сможет самостоятельно оправиться от убытков, понесенных вследствие пандемии коронавируса.

В 2021 году из-за сложившейся ситуации с пандемией коронавируса путешествия значительно подорожают.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!