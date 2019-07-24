"Получим $1 млн убытков": на ArcelorMittal сделали резкое заявление в адрес СБУ

На металлургическом заводе "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР) заявили, что из-за обысков, которые 20 июля устроила СБУ, по итогам месяца они получат $1 млн убытков.

Об этом сказал и.о. генерального директора АМКР Александр Иванов, сообщает "Интерфакс-Украина". Причина - в вынужденной остановке пуско-наладочных работ на машине непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) №3. На предприятии также отвергли все обвинения в экоциде.

"Все, что мы делали, мы делали в соответствии с законом. Сейчас МНЛЗ, по сути, арестована, пуско-наладочные работы остановлены, $155 млн инвестиций заморожены, мы несем убытки", - сказал Иванов.

По его словам, в июле на этой машине предприятие планировало получить первую продукцию, а в августе вывести ее на половину от проектной мощности, которая составляет около 1,3 млн тонн в год.

И.о. гендиректора утверждает, что уровни радиации, озвученные СБУ по итогам обыска, соответствуют санитарным нормам. А главный юрисконсульт предприятия Артем Филипьев говорит, что обвинения в якобы кустарных доработках оборудования также не соответствуют действительности, так как дополнительные меры защиты были предприняты в рамках доработки проекта и в соответствии с рекомендациями государственного ведомства.

СБУ приходила с обысками на ArcelorMittal

На предприятии заявляют о политическом давлении и предполагают, что оно может быть связано с попытками получить контроль над АМКР.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 20 июля на "ArcelorMittal Кривой Рог" пришли сотрудники СБУ с обысками. В пресс-службе компании сообщили, что в их отношении открыто уголовное производство по факту экоцида.

22 июля и.о. главы СБУ Иван Баканов обвинил менеджемент "ArcelorMittal Кривой Рог" в небрежном использовании инвестиций его владельца Лакшми Миттала и рассказал, что на машине непрерывного литья заготовок №3 было обнаружено превышение допустимого уровня радиации.

В ответ на заводе "ArcelorMittal Кривой Рог" после обысков СБУ заявили, что ее сотрудники неправильно измеряли радиацию. Тогда как уровень излучения не превышает норму.

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