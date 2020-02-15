Из-за коронавируса в Китае могут закрыться десятки авиакомпаний

Из-за эпидемии коронавируса две трети самолетов китайских авиакомпаний не совершают полетов. Из-за этого небольшие фирмы могут разориться через несколько месяцев.

Это произошло из-за жестких мер властей КНР по ограничению туризма, чтобы сдержать распространение коронавируса. Об этом со ссылкой на Financial Times сообщил "Интерфакс-Украина".

Общее число пассажиров, перевезенных китайскими авиакомпаниями в период с 27 января по 12 февраля (китайский Новый год) составило 10,21 млн, что на 70% меньше, чем за тот же период годом ранее, свидетельствуют данные Управления гражданской авиации Китая. А средняя заполняемость самолетов составляла менее половины мест.

Коронавирус

Все это, пишет издание, вынудило авиакомпании уменьшить число маршрутов и отправить часть пилотов в неоплачиваемые отпуска. По данным отраслевых экспертов, до 70% самолетов по всему Китаю не совершают полетов.

Три крупнейшие авиакомпании КНР смогут справиться с проблемой, однако небольшие компании могут отказаться под угрозой в случае затягивания эпидемии коронавируса.

"Ситуация непредсказуемая. Крупнейшие авиакомпании– это государственные авиакомпании, они справятся со всем этим, если распространение коронавируса будет сдержано в следующие 1-2 месяца", – говорит аналитик Иван Су из Morningstar.

Небольшие китайские авиакомпании (а их около 70) могут столкнуться с нехваткой средств в случае затягивания эпидемии, предупреждает аналитик UBS China Эрик Линь. "Заключительным аккордом может стать их спасение государством", – считает он.

Власти китайских городов и провинций владеют долями примерно в 20 региональных авиакомпаниях, и ожидается, что они поддержат их в случае возникновения трудностей, пишет FT. Это, однако, может создать серьезное финансовое давление на местные органы власти в КНР, которые и без того имеют огромные долги.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за распространения по миру коронавируса в России начали продавать "целебные" банки, противогазы против инфекции и заговоренную воду.

Из-за эпидемии коронавируса в Китае задерживается производство планшетов, которые необходимы для переписи населения в России.

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