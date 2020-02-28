Потеряли сотни миллионов долларов: подсчитаны убытки России от коронавируса

Убытки российских турфирм из-за эпидемии коронавируса превысили 27 миллиардов рублей (более $410 млн).

К потерям привело закрытие ряда популярных у россиян направлений заграничных поездок, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, передает "Интерфакс". Речь идет об Китае, Южной Корее и Иране.

Новости Коронавирус убьет российскую экономику

Сумма включает выплаты туристам, которые отказались от оплаченных туров. При этом в нее не включены возможные убытки от итальянского направления. Дело в том, что Ростуризм рекомендовал отказаться от поездок в Италию, но россияне пока к нему не прислушались. Если же они начнут массово отказываться от туров, итоговые потери окажутся еще больше.

"Если ситуация с коронавирусом продолжит ухудшаться и последует закрытие других направлений, российская туриндустрия может понести серьезные структурные потери, а без господдержки ряд компаний закроется", – заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Коронавирус

Как сообщал OBOZREVATEL, эпидемия коронавируса грозит нанести сокрушающий удар по экономике Китая, что обернется крупными финансовыми потерями и для России.

Американские чиновники сообщили, что тысячи аккаунтов, связанных с Россией, в Twitter, Facebook и Instagram распространяют антиамериканскую дезинформацию о новом коронавирусе COVID-19, появившемся в Китае.

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