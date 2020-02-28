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28 февраля • обновлено в 14:33
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/ Рынки и компании

Потеряли сотни миллионов долларов: подсчитаны убытки России от коронавируса

1.8т
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Убытки российских турфирм из-за эпидемии коронавируса превысили 27 миллиардов рублей (более $410 млн).

К потерям привело закрытие ряда популярных у россиян направлений заграничных поездок, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, передает "Интерфакс". Речь идет об Китае, Южной Корее и Иране.

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Коронавирус убьет российскую экономику

Сумма включает выплаты туристам, которые отказались от оплаченных туров. При этом в нее не включены возможные убытки от итальянского направления. Дело в том, что Ростуризм рекомендовал отказаться от поездок в Италию, но россияне пока к нему не прислушались. Если же они начнут массово отказываться от туров, итоговые потери окажутся еще больше.

"Если ситуация с коронавирусом продолжит ухудшаться и последует закрытие других направлений, российская туриндустрия может понести серьезные структурные потери, а без господдержки ряд компаний закроется", – заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Коронавирус

Коронавирус

Как сообщал OBOZREVATEL, эпидемия коронавируса грозит нанести сокрушающий удар по экономике Китая, что обернется крупными финансовыми потерями и для России.

Американские чиновники сообщили, что тысячи аккаунтов, связанных с Россией, в Twitter, Facebook и Instagram распространяют антиамериканскую дезинформацию о новом коронавирусе COVID-19, появившемся в Китае.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Коронавирус
Место
Россия
Тег
туризм
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Юг Руси
Юг Руси
Слава Укроине!
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Как ненавязчиво сообщить о грядущих убытках для санжорской экономики? Надо перечислить общие факторы риска в отношении российской экономики.
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