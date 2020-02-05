Цены рухнули: появилось пугающее предсказание из-за коронавируса

Мировые цены на нефть в ближайшие месяцы вряд ли поднимутся выше $60 за баррель.

Причина в падении спроса в Китае, который является главным потребителем этого сырья в мире, после вспышки коронавируса. К такому выводу пришли в британской консалтинговой компании Wood Mackenzie, передает ТАСС.

В среду, 5 февраля, цены на нефть Brent выросли в ходе азиатских торгов после падения более чем на 20% с январского пика. В частности, стоимость фьючерсов на лондонской бирже ICE Futures достигла 54,48 доллара за баррель.

"Спрос на нефть в Китае в 2020 году упадет впервые с 2009 года на фоне вспышки коронавируса, из-за которого в Китае продлены новогодние каникулы и сокращены авиаперевозки. Снижение потребления нефти крупнейшим импортером потребует от ОПЕК дополнительного сокращения добычи, чтобы поддержать цену нефти выше $50 за баррель", – сказано в комментарии Wood Mackenzie.

Странам ОПЕК, которые в данные дни проводят экстренное совещание по ситуации, придется пойти на дополнительное сокращение добычи нефти, считает вице-президент компании Анна-Луиз Хиттль.

"Без дальнейшего сокращения добычи цены на нефть будут оставаться под давлением, пытаясь удержаться в районе $50 долларов за баррель, не говоря уже о восстановлении до уровня выше $60 за баррель до начала второго квартала 2020 года", – приводятся ее слова в сообщении. Однако пойти на новые ограничения будет сложным решением для ОПЕК, поскольку нет ясности, как долго продлится чрезвычайная ситуация.

Как сообщал OBOZREVATEL, агентство Moody`s выпустило исследование, где сказано, что китайский коронавирус может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008–2010 годов.

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