Из-за коронавируса KFC отказалась от слогана, которым пользовалась 64 года

Рестораны быстрого питания KFC, учитывая новые гигиенические нормы из-за коронавируса, решили отказаться от своего лозунга "Пальчики оближешь", которыми пользовались в течение последних 64 лет.

Пока фразу на официальном брендировании размыли, заверив, что она вернется, "когда наступит время". говорится в публикации BBC.

"Мы оказались в уникальной ситуации, когда наш знаковый слоган не совсем вписывается в современную среду", – заявили в компании.

Через коронавирус KFC отказался от слогана "Пальчики оближешь" KFC

Некоторые пользователи в социальных сетях отмечают, что лозунг не представляет опасности для здоровья, ведь гости заведения уже поели теми же руками.

"Впрочем, слоган вызвал критику от начала пандемии. В марте в британское управление стандартов рекламы поступило 163 жалобы из-за телевизионной рекламы KFC, в роликах которой люди облизывали пальцы. Заявители отмечали, что реклама является безответственной, поскольку она поощряет поведение, которое может увеличить шансы на распространения коронавируса. Рекламу сняли", – объяснили авторы публикации.

В объявлении, опубликованном на сайте компании, отметили, что фраза "Пальчики оближешь" (It's Finger Lickin 'Good) использовали в течение последних 64 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировая экономика не будет быстро восстанавливаться, а пойдет по пути плавного роста с возможным спадом, если не будет найдена вакцина от коронавируса. Такие оценки озвучил экономист Нуриэль Рубини, ранее предсказал финансовый кризис 2008-го.

Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики Украины по итогам 2020 году на 7,7%, но при этом ожидает роста экономики в 2021 году на 3,6%.