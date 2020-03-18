ГНС ввела бесплатный видеокурс, как заполнять декларацию

Государственная налоговая служба запустила бесплатный видеокурс, обучающий, как пользоваться электронными сервисами ГНС.
Первый видеоурок посвящен заполнению декларации об имущественном состоянии и доходах граждан. Об этом сообщили на странице службы в Facebook. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Налоги в Украине
Там напомнили, что крайний срок подачи этого документа – 1 июля 2020 года.
"Декларацию можно подать через электронный кабинет с помощью электронной подписи. Получить его можно онлайн через Приват24. Тем, кто не является клиентами ПриватБанка, придется воспользоваться услугами любого другого аккредитованного центра сертификации ключей. Для оформления нужно прийти с паспортом гражданина Украины и справкой о присвоении идентификационного номера", – говорится в сообщении.
В налоговой попросили украинцев во время карантина максимально пользоваться электронными сервисами налоговой и перейти на безналичный расчет, чтобы обезопасить себя.
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