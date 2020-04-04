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4 апреля • обновлено в 15:44
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Из-за карантина во всем мире могут начаться перебои с продовольствием

1.8т
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Во всем мире из-за карантина могут начаться перебои с поставками продовольствия. Это может произойти уже в апреле-мае и грозит голодом некоторым странам.

Об этом говорится в заявлении на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Ее эксперты напомнили, что карантинные меры нужно вводить так, чтобы они не нарушали работу цепи поставок продовольствия.

Поставки продовольствия

Поставки продовольствия

"Нарушения, включая ограничения перемещения работников сельского хозяйства и пищевой отрасли, и увеличение задержек контейнеров с продовольствием на границе, ведут к порче товаров. Ограничения могут быть также связаны с необоснованными опасениями о безопасности продуктов. Это может вызвать нарушения в цепи поставок и ударит по наиболее уязвимым группам населения", – предупредили в ФАО.

Также дефицит на глобальному рынке может породить волна экспортных ограничений, если отдельные страны начнут переживать, что еды не хватит им самим. Это приведет к резкому росту цен.

"Прямо сейчас на полках в супермаркетах достаточно продуктов. Но мы уже наблюдаем признаки того, как напряжение строгой изоляции начинает сказываться на цепочках поставок, например, в снижении активности в отрасли грузоперевозок. Перебои, особенно в области логистики, могут проявиться в ближайшие несколько месяцев", – предупредили эксперты ФАО.

Как сообщал OBOZREVATEL, за 10 дней из Польши в Украину из-за вспышки коронавируса вернулось более 100 тысяч украинцев (12% украинских трудовых мигрантов), в результате предприятия пищевой промышленности и логистические компании могут оказаться на грани краха.

В Украине из-за карантина начался рост цен на некоторые продукты. Одна из причин – так называемый медицинский спрос, а также повышение курса доллара.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Теги
Международный суд ООН продукты
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