Из-за карантина во всем мире могут начаться перебои с продовольствием

Во всем мире из-за карантина могут начаться перебои с поставками продовольствия. Это может произойти уже в апреле-мае и грозит голодом некоторым странам.

Об этом говорится в заявлении на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Ее эксперты напомнили, что карантинные меры нужно вводить так, чтобы они не нарушали работу цепи поставок продовольствия.

Поставки продовольствия

"Нарушения, включая ограничения перемещения работников сельского хозяйства и пищевой отрасли, и увеличение задержек контейнеров с продовольствием на границе, ведут к порче товаров. Ограничения могут быть также связаны с необоснованными опасениями о безопасности продуктов. Это может вызвать нарушения в цепи поставок и ударит по наиболее уязвимым группам населения", – предупредили в ФАО.

Также дефицит на глобальному рынке может породить волна экспортных ограничений, если отдельные страны начнут переживать, что еды не хватит им самим. Это приведет к резкому росту цен.

"Прямо сейчас на полках в супермаркетах достаточно продуктов. Но мы уже наблюдаем признаки того, как напряжение строгой изоляции начинает сказываться на цепочках поставок, например, в снижении активности в отрасли грузоперевозок. Перебои, особенно в области логистики, могут проявиться в ближайшие несколько месяцев", – предупредили эксперты ФАО.

Как сообщал OBOZREVATEL, за 10 дней из Польши в Украину из-за вспышки коронавируса вернулось более 100 тысяч украинцев (12% украинских трудовых мигрантов), в результате предприятия пищевой промышленности и логистические компании могут оказаться на грани краха.

В Украине из-за карантина начался рост цен на некоторые продукты. Одна из причин – так называемый медицинский спрос, а также повышение курса доллара.

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