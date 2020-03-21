Из-за карантина в Украине остановились сотни тысяч компаний: кого задело

Из-за карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса, в Украине остановили деятельность порядка 500-600 тыс. предпринимателей.
Они дают работу для 3-4 млн человек. Об этом в эфире телеканала ЗІК сообщил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Ранее OBOZREVATEL сообщил, что бизнесу стало проще получить справку о форс-мажоре из-за карантина. Но добиться с ее помощью, к примеру, отмены оплаты аренды, будет непросто.
Бизнес ушел на карантин
По его словам, в форс-мажорную ситуацию в Украине попали больше 300 торговых центров, больше 22 тысяч каже и ресторанов, больше 100 тысяч человек, которые работают на рынках.
"Мы посчитали, что напрямую эта ситуация затронет больше 500-600 тысяч бизнесов. Это 3-4 миллиона сотрудников", – сказал Чижиков.
Эта ситуация вынуждает многих предпринимателей договариваться об отсрочке платы за аренду или по другим платежам. По словам президента ТПП, в 95% случаев бизнесмены договариваются самостоятельно.
"И лишь в отдельных случаях они идут в ТПП получить свидетельство, что они действительно были в форс-мажорной ситуации, чтобы с ним идти в суд и добиваться отсрочки платежей", – сказал Чижиков.
При этом Ассоциация городов Украины уже подсчитала, что из-за карантина местные бюджеты потеряют 16 млрд гривен.
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