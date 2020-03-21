Главная Новости
21 марта • обновлено в 11:24
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Из-за карантина в Украине остановились сотни тысяч компаний: кого задело

1.2т
Читать материал на украинском

Из-за карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса, в Украине остановили деятельность порядка 500-600 тыс. предпринимателей.

Они дают работу для 3-4 млн человек. Об этом в эфире телеканала ЗІК сообщил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что бизнесу стало проще получить справку о форс-мажоре из-за карантина. Но добиться с ее помощью, к примеру, отмены оплаты аренды, будет непросто.

Бизнес ушел на карантин

Бизнес ушел на карантин

По его словам, в форс-мажорную ситуацию в Украине попали больше 300 торговых центров, больше 22 тысяч каже и ресторанов, больше 100 тысяч человек, которые работают на рынках.

"Мы посчитали, что напрямую эта ситуация затронет больше 500-600 тысяч бизнесов. Это 3-4 миллиона сотрудников", – сказал Чижиков.

Эта ситуация вынуждает многих предпринимателей договариваться об отсрочке платы за аренду или по другим платежам. По словам президента ТПП, в 95% случаев бизнесмены договариваются самостоятельно.

"И лишь в отдельных случаях они идут в ТПП получить свидетельство, что они действительно были в форс-мажорной ситуации, чтобы с ним идти в суд и добиваться отсрочки платежей", – сказал Чижиков.

При этом Ассоциация городов Украины уже подсчитала, что из-за карантина местные бюджеты потеряют 16 млрд гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Тег
карантин
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
ВСУ не закрыли еще свои бизнесы? Пора бы уже.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Вышиванко Перемогайло-Шароваренко
Вышиванко Перемогайло-Шароваренко
Хана чумному свидомому гадюшнику.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Экономика Рынки и компании

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги