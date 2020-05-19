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19 мая • обновлено в 15:10
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/ Рынки и компании

Из-за карантина в Европе до нуля обрушились продажи автомобилей

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Пандемия коронавируса и введенный из-за нее карантин обвалили продажи автомобилей в Европе. А в некоторых странах они почти полностью остановились.

Об этом свидетельствует статистика, которую обнародовала Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA) во вторник, 19 мая, говорится в публикации DW.

Падение продаж авто в Европе

Падение продаж авто в Европе

В среднем в апреле 2020 года по сравнению с показателем годичной давности продажи новых легковых автомобилей в ЕС снизились на 76,3%.

Почти полная остановка продаж

При этом наиболее сильно упали продажи новых авто в странах, в которых были приняты наиболее строгие меры в борьбе с распространением вируса.

Как упали продажи:

  • Италия – 97,6%;

  • Испания – 96,5;

  • Бельгия – 90,1%;

  • Франция – 88,8%;

  • Ирландия – 96,1%;

  • Великобритания – 97,3;

  • Германия – 61,1%.

"Причиной обрушения автомобильного рынка стала практически полная остановка производства на несколько недель, а также закрытие дилерских центров из-за локдауна", – отметили в ассоциации.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за панедемии по всему миру ожидаемо упали продажи новых авто. Как следствие, только что выпущенные машины не отправляются к дилерам – производители вынуждены хранить их импровизированных складах.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Рынок автомобилей Коронавирус
Тег
карантин
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