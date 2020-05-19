Из-за карантина в Европе до нуля обрушились продажи автомобилей

Пандемия коронавируса и введенный из-за нее карантин обвалили продажи автомобилей в Европе. А в некоторых странах они почти полностью остановились.

Об этом свидетельствует статистика, которую обнародовала Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA) во вторник, 19 мая, говорится в публикации DW.

Падение продаж авто в Европе

В среднем в апреле 2020 года по сравнению с показателем годичной давности продажи новых легковых автомобилей в ЕС снизились на 76,3%.

Почти полная остановка продаж

При этом наиболее сильно упали продажи новых авто в странах, в которых были приняты наиболее строгие меры в борьбе с распространением вируса.

Как упали продажи:

Италия – 97,6%;

Испания – 96,5;

Бельгия – 90,1%;

Франция – 88,8%;

Ирландия – 96,1%;

Великобритания – 97,3;

Германия – 61,1%.

"Причиной обрушения автомобильного рынка стала практически полная остановка производства на несколько недель, а также закрытие дилерских центров из-за локдауна", – отметили в ассоциации.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за панедемии по всему миру ожидаемо упали продажи новых авто. Как следствие, только что выпущенные машины не отправляются к дилерам – производители вынуждены хранить их импровизированных складах.

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