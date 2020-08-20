Из-за Греции санкции против Беларуси могут сорваться – журналист

Ярослав Маркин Рынки и компании 17:19, 20.08.2020 Обновлено: 17:34, 20.08.2020

Санкции против Беларуси, которые Евросоюз собирается ввести из-за непрозрачных выборов, могут сорваться из-за позиции Греции и Кипра.

Об этом в своем Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Есть небольшое беспокойство по поводу того, что Греция и/или Кипр могут не дать окончательный зеленый свет санкциям против Беларуси, пока ЕС не даст зеленый свет санкциям в отношении Турции", – написал Йозвяк.

Санкции против Беларуси могут сорваться
Twitter / Рикард Йозвяк

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз не признал победу Лукашенко на выборах президента Беларуси.

ЕС решил ввести санкции против Беларуси в связи с жесткими разгонами акций протеста после фальсификации результатов выборов президента.

Комментировать
Экономика Рынки и компании

Смотрите также

На 102 году жизни умер президент НАНУ Патон

Украинские легкоатлетки произвели фурор на турнире в Польше

Лукашенко заявил, что НАТО с ЕС уничтожат Беларусь, и посмеялся над Украиной

В Ривне женщина умерла после плановой операции на день рождения мужа: эксклюзивные детали трагедии

В Херсоне среди ночи клали асфальт к приезду Зеленского. Видео