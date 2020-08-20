Из-за Греции санкции против Беларуси могут сорваться – журналист

Из-за Греции санкции против Беларуси могут сорваться. turkiston.biz

Санкции против Беларуси, которые Евросоюз собирается ввести из-за непрозрачных выборов, могут сорваться из-за позиции Греции и Кипра.

Об этом в своем Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Есть небольшое беспокойство по поводу того, что Греция и/или Кипр могут не дать окончательный зеленый свет санкциям против Беларуси, пока ЕС не даст зеленый свет санкциям в отношении Турции", – написал Йозвяк.

Санкции против Беларуси могут сорваться Twitter / Рикард Йозвяк

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз не признал победу Лукашенко на выборах президента Беларуси.

ЕС решил ввести санкции против Беларуси в связи с жесткими разгонами акций протеста после фальсификации результатов выборов президента.

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