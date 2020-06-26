"Укрзалізниця" под предлогом коронавируса попросила отложить уплату 750 млн грн в бюджет

Министерство инфраструктуры из-за коронакризиса предложило отложить на полгода уплату в бюджета 750 млн грн дивидендов "Укрзалізниці".

Такие изменения в Закон "Об управлении объектами государственной собственности", подготовленные МИУ, были утверждены на заседании правительства 25 июня, сообщили "Наші гроші".

В пояснительной записке Мининфраструктуры указало, что коронакризис приведет к негативному влиянию на чистую прибыль "Укрзалізниці" объемом до 1 млрд грн. При этом после остановки пассажирского движения железная дорога повернула билетов на 300 млн грн. А девальвация курса гривни за пять месяцев привела к 4 млрд грн. убытков.

Для выхода из кризиса "Укрзалізниця" ввела ряд мероприятий (режим простоя для персонала и отказалась от повышения зарплат, ограничила закупку материально-технических ресурсов, сократила капинвестиции, ограничила расходы топлива и прочее).

Проектом финансового плана на 2020 год было предусмотрено платежи в бюджеты всех уровне в объеме 24,4 млрд грн. Из них в госбюджет – 9,5 млрд грн. при ожидаемых убытках в 7,7 млрд грн.

Финансовый план "Укрзалізниці" на текущий год не был утвержден.

В такой ситуации МИУ предложило перенести сроки выплаты дивидендов. Там уверяют, что это временные меры. На неуплаченные дивиденды просят не начислять пеню. При этом Минфин и Минюст указали, что Хозяйственный кодекс запрещает органам госвласти обеспечивать привилегированное положение любому предприятию и нарушать правила конкуренции.

Минфин указал, что изменения в закон приведут к переносу уплаты на государственную долю 749,5 млн грн., что приведет к несоответствию росписи госбюджета установленным бюджетным назначениям. Эти условия не были поддержаны.

В госбюджете 2020 года предусмотрены поступления от дивидендов предприятий с государственной долей в размере 61,4 млрд грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководство филиала "Укрзалізниці" "Украинская железнодорожной скоростной компании" провели отбор поставщика питания в поезда Интерсити с грубыми нарушениями, из-за чего предприятие потеряло миллионы, а пассажиры получили продукцию сомнительного качества.

В АО "Укрзалізниця" привязали стоимость билетов для пассажиров с ценами на топливо, поэтому за закупки топлива для УЗ по завышенным ценам теперь будут платить украинцы. Журналисты предполагают: ориентировочная сумма переплаты оценивается в 100 млн грн и может осесть в карманах нескольких представителей топ-менеджменту УЗ.